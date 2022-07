Decizie radicală luată de CRBL, după Survivor România! Îşi va schimba viaţa total

CRBL locuiește de ceva vreme în Spania, alături de soția sa, Elena și de fiica lor, acolo unde s-au bucurat din plin de vremea caldă și de ceea ce le-a oferit această țară însorită.

Însă, oricât de minunată ar fi Spania, se pare că pentru CRBL și familia sa nu se compară cu acasă, cu România. Invitat în emsiunea ”La Măruță”, CRBL a dezvăluit că îşi doreşte să se întoarcă în România, nu doar atunci cînd are proiecte, ci să se mute înapoi, alături de familie.

”Azi noapte am făcut consiliu de familie și am luat o decizie. Vreau să revin pe plaiurile mioritice din septembrie. Vreau să fac muzică, să continui ce am început, mai am proiecte. S-ar putea într-un an-doi, să ne întoarcem. Elena are si ea proiectele ei, îi este foarte dor de țară. Alessia are deja 12 ani, nu mă mai pot fâțâi de colo colo, își face și ea prieteni, vorba aia. Vrea să cânte, să facă un proiect k-pop si trebuie să o ajut. Acum cântă coreană.

Am făcut deja demersurile să o mutăm la școală în România, se intoarce la vechea ei școală. Căutam și chirie, mă duc să văd de apartament, e problema mare de tot. Avem multe de făcut. O să zică toți că nu ți-a mers acolo. Nu e adevărat. Elenei îi e dor de țară, sunt mai multe. Acum căutăm apartament de închiriat.”, a declarat CRBL.

CRBL: ”Îmi trebuie vreo 4 tone de lucruri să mut”

”Îmi trebuie vreo 4 tone de lucruri să mut. Studio-ul audio, studio-ul video, toată aparatura, hainele, am 100 de perechi de adidasi, cred ca fac o licitatie cu ei.Am o pereche care costă 17 mii de Euro. Am dat 400 de euro pe ei acum mulți ani și văd că le-a crescut valoarea. Dacă îmi dă cineva 10 mii, eu sunt mulțumit. Am 600 de kendame pe care le păstrez în Dubai. Am biciclete, motocicleta, caiac. Mașinile le vindem, nu aducem în țară, costă prea mult și nu sunt din peisajul ăsta.”, a mai spus artistul.

Cum a reușit CRBL să aibă o relație de vis cu soția sa

Dacă la începutul relației (așa cum se întâmplă aproape în orice relație, până ajung cei doi să se cunoască) au mai avut probleme, acum artistul și soția sa se bucură de o legătură aproape perfectă.

„Suntem foarte bine. Nu pot spune că n-am avut și noi momentele noastre de tensiune sau de cumpănă. Suntem oameni, dar, cu ajutorul comunicării, am trecut peste. A trebuit să mă schimb și eu pentru ea, și ea să se schimbe pentru mine.

A trebuit să găsim numitorul comun pentru a merge mai departe. Încă mai descoperim lucruri frumoase unul la altul. Îmi place că nu avem o viață monotonă și că adunăm amintiri în fiecare zi, dar asta ne și agită și ne aduce tensiuni. Este viață, nu? Suntem vinovați amândoi pentru acești 15 ani”, a povestit CRBL, în urmă cu ceva vreme.

