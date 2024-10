CRBL își face prima operație estetică! Ce vrea să corecteze la chipul său: „Am fost la un control”

CRBL a luat o decizie pe care nu se aștepta că o va lua vreodată! Artistul vrea să își facă prima operație estetică! Am aflat ce își dorește să corecteze cântărețul la chipul său! Ce planuri are? A dezvăluit totul pe rețelele de socializare! Iată ce mesaj a postat în mediul online!

Lui CRBL i s-a schimbat viața radical de când a divorțat de Elena, femeia alături de care a avut o căsnicie vreme de 16 ani. Cunoscutul artist nu numai că s-a îndrăgostit lulea de noua lui iubită, Olga Guțanu, ci vrea să apeleze și la ajutorul medicilor esteticieni. Cântărețul a postat pe Instagram câteva fotografii cu el, dar și un mesaj prin intermediul căruia le-a mărturisit urmăritorilor săi că se va opera la nivelul feței.

Artistul a recunoscut că a făcut parte din categoria care nu era de acord cu operațiile estetice la bărbați, însă iată că și-a schimbat părerea. CRBL nu face acest pas pentru că nu este mulțumit de aspectul său fizic, ci pentru că în urma unui control a decoperit că moștenește o problemă în zona ochilor de la tatăl său. Acesta începe să se agraveze din ce în ce mai mult, motiv pentru care este nevoit să se lase pe mâinile medicilor esteticieni.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a mărturisit CRBL pe Instagram.