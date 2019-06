CRBL s-a mutat cu familia din România, după ce a câștigat Asia Express. Ce țară a ales

CRBL, soția și fiica lor au plecat din România pentru un an de zile. A fost o schimbare radicală în viața cuplului, iar totul s-a petrecut în cel mai mare secret. Au încercat să ia viața de la zero, cum se spune, fără să privească în urmă, din dorința de a asigura fetiței condiții cât mai bune.

Astfel, familia a ales ca țară de destinație Spania, iar CRBL a oferit – în emisiunea ”Răi da` Buni” informații interesante despre această perioadă din viața cuplului.

”Un an de zile am stat în Spania ca să testăm ce înseamnă pentru Alessia un alt mediu. I-am schimbat şcoala. Nu a ştiut nimeni. Când am plecat în India, eu am plecat din Spania. Cât am stat, ea a reuşit să mute totul în România, înapoi”, a spus CRBL la „Răi da’ buni”.

Eduard Mihail Andreianu – cunoscut sub numele de scenă CRBL – a mai dezăluit și alte detalii despre viața sa de familie. „Nu am ajuns în luna de miere, spre ruşinea mea. Am fost în vacanţe, dar nu am fost într-o lună de miere. Care-i diferenţa dintre cele două? Păi, în luna de miere trebuie să fim doar noi doi, să fie un loc în care nu mai ajungem vreodată, în care ne-am dori amândoi să ajungem, în care să facem albume de poze, ca cele de pe internet”, i-a spus mai spus CRBL lui Mihai Morar, într-o notă amuzantă, în cadrul aceleiași emisiuni.