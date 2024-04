Credeai că pe Nordului este mâncarea scumpă? Doi turiști au rămas fără cuvinte când au văzut cât i-a costat doi burgeri în Elveția

Doi turiști australieni au rămas șocați când au văzut câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru doi burgeri cu cartofi prăjiți și un suc. Maria și Anthony au călătorit în Elveția, una dintre cele mai scumpe țări din lume.

Maria și Anthony, doi turiști care au creat o serie de ghiduri de călătorie în întreaga lumea, au trecut printr-o experiență unică în Elveția, considerată una dintre cele mai scumpe țări din lume, dar care este extrem de populară pentru frumusețea sa naturală incredibilă.

Citește și: CUM A REACȚIONAT ACEST TURIST DIN SUA, DUPĂ CE A MÂNCAT SARMALE ÎN BUCUREȘTI, PENTRU PRIMA DATĂ: „SO I GOT THIS THING CALLED SĂRMĂLUȚE”

Doi turiști au rămas șocați când au văzut cât costă doi burgeri în Elveția

Maria și Anthony au fost cuceriți de frumusețea locului, mai ales că timp de 4 luni au călătorit în diferite locuri din lume. De departe, Elveția a fost una dintre destinațiile preferate, dar și cea mai scumpă, urmată de Santorini – Grecia. Cei doi au ales să viziteze Grindelwald, un sat din Alpii Bernese din Elveția și știau că excursia va fi costisitoare, însă nu știau că vor ajunge în orașul cu cel mai ridicat nivel de trai din lume.

”Una dintre cele mai frumoase țări pe care le-am vizitat vreodată. Nicio fotografie sau videoclip nu va face vreodată dreptate Elveției. Partenerul meu și cu mine abia așteptăm să ne întoarcem. Doar asigurați-vă că economisiți, economisiți, economisiți”, a spus Maria într-un videoclip de pe TikTok.

”Am crezut că am făcut o greșeală. Am experimentat prețurile la un alt nivel. Noi nu am făcut cumpărături în Elveția, așa că nu mă pot pronunța în această privință, dar toate alimentele aveau un preț excesiv. Dacă aș fi fost în Australia și mi s-ar fi spus că doi burgeri costă 150 de dolari, aș fi plecat! Am constatat că mâncarea de pe stradă are un preț similar, cu excepția cazului în care cumperi de la băcănie – ceea ce mulți oameni o fac”, a spus Maria pe o rețea de socializare.

O parte dintre utilizatorii platformei de socializare au rezonat cu experiența cuplului. Alți australieni și-au împărtășit povestea și au fost de acord cu faptul că Elveția este o destinație costisitoare.

„Am luat trei mese mari de la Burger King și a costat 210 dolari australieni”, a declarat o femeie care a vizitat Interlaken, o stațiunea din Elveția. „Mâncarea Big Mac m-a costat 35 de dolari [australieni, 23 de dolari americani] în Zurich”, a declarat un alt client care a mâncat la McDonald’s în cel mai mare oraș din Elveția. „Am plătit 15 dolari [10 USD] pentru o ceașcă de tăiței de la magazinul de cadouri din hostelul meu”, a împărtășit un alt turist.

Citește și: CÂT COSTĂ SĂ IEI MASA ÎN CAPITALA BULGARIEI COMPARATIV CU BUCUREȘTIUL. PREȚURILE LA RESTAURANTELE DE LUX SUNT MAI MICI