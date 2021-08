Crina Abrudan, apariție „distrugătoare” pe plaja din Mamaia

Crina Abrudan a avut o apariție “distrugătoare”, zilele trecute, pe plaja din Mamaia. Pentru un bronz uniform, ex-știrista de la Antenă a renunțat la sutien și o “oferit”, totodată, poziții ca-n filmele pentru adulți, admirate de toți cei prezenți în zonă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, scene incendiare cu partenera lui Gabi Popescu. Urmează un conținut nerecomandat cardiacilor.

Crina Abrudan, fosta prezentatoare a buletinului de știri sportive de la Antena 1, face și ea parte dintre personajele mondene care, în această perioadă, au ales să se relaxeze pe litoral, la Mamaia, stațiunea-fanion de la malul mării. Fără să intenționeze acest lucru, partenera fostului fotbalist de la Universitatea Craiova a bulversat, pur și simplu, plaja.

Poziții greu de uitat pe plaja din Mamaia

De cum a ajuns la șezlong, Crina Abrudan a atras privirile tuturor. Și asta pentru că este posesoarea unui fizic de nota 10, care nu ar fi avut cum să treacă neobservat. La un moment dat, ex-știrista de la Antenă și-a dat jos sutienul, profitând, probabil, că soțul ei nu era în zonă, pentru a o supraveghea. Peisajul a fost super interesant, în principal și datorită faptului că, în prealabil, a oferit alte “scene” fierbinți, cu care a înnebunit asistența.

Crina Abrudan a exersat câteva mișcări care i-au pus în evidență posteriorul de veritabilă braziliancă, motiv pentru care imaginile realizate de CANCAN.RO nu trebuie, sub nicio formă, ratate. Cu siguranță, bărbații aflați în jurul ei au plecat de pe plajă mulțumiți. Fosta prezentatoare a buletinului de știri sportive de la Antena 1 este, de departe, una dintre cele mai sexy soții de ex-fotbaliști români, iar Gabi Popescu are toate motivele să fie mândru că are lângă el o astfel de “bunăciune”.

Crina Abrudan și Gabi Popescu s-au căsătorit în 2017

Crina Abrudan (41 de ani) este cunoscută telespectatorilor din postura de prezentatoare a ştirilor sportive de la Antena 1. Ea a renunţat la pupitrul ştirilor în 2014. În luna iulie a anului 2017, Crina Abrudan şi Gabi Popescu şi-au unit destinele. Naşii acestora au fost cunoscutul antrenor Cosmin Olăroiu şi Luminiţa, soția acestuia.