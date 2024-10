Crina Abrudan, de mână cu un bărbat chipeș! Ce relație au cei doi: „L-am cunoscut în urmă cu un an și jumătate”

Crina Abrudan s-a afișat la brațul altui bărbat chipeș! Nu, nu este vorba despre un divorț de Gabi Popescu și o nouă relație. Fosta Prezentatoare TV a fost modelul desginerului Denis Predescu și a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au ajutat-o și au crezut în ea.

Fosta prezentatoare TV este căsătorită cu fostul fotbalist Gabi Popescu. Cei doi se iubesc cu cu foc din anul 2008 și au luat decizia de a se căsători în anul 2017.

Crina Abrudan, la brațul unui bărbat chipeș

Crina Abrudan a avut ocazia de a prezenta una dintre creațiile prietenului ei bun, Denis Predescu, iar jurnalistul și criticul de modă Alin Gălățescu este cel care a considerat-o potrivită pentru acest lucru. Fosta prezentatoare Tv susține că fashion designerul este un prieten bun, deși sunt firi total opuse, iar viitorul pe podium sună bine, acesta fiind doar începutul drumului Crinei Abrudan, în ceea ce privește prezentările de modă.

CITEȘTE ȘI: Au crezut că nu le vede nimeni dar… 50 de vedete sexy cu mâna în chiloţei

„L-am cunoscut pe Denis Predescu în urmă cu un an și jumătate. Alin Gălățescu a considerat că aș fi potrivită să îi port una din creații în finalul unui eveniment organizat de el. S-a legat o prietenie frumoasă între noi, deși suntem două firi total diferite, la polul opus. Aşa am ajuns de pe podiumul de la Soirées de la Mode din București pe cel de la Paris Fashion Week. Pentru Denis nu a fost prima prezență, el fiind deja obișnuit cu elita modei pariziene sau cu riviera franceză. Pentru mine a fost prima experiență de acest gen însă cu siguranță nu și ultima. Denis an intuit încă de la prima prezentare împreună ca vom porni pe un drum. Acum după un an și jumătate, sunt de acord cu el! Primul pas l-am făcut acum la Paris și la Cannes. A fost începutul. Mulțumesc @denis_predescu pentru șansa de a-ți fi alături la un astfel de eveniment. Mulțumim @alin_galatescu pentru că ne-ai ajutat să ne cunoaștem! Și ne vedem pe 29 octombrie, din nou pe podium, intr-un eveniment organizat de tine.” , este mesajul transmis de Crina Abrudan pe contul ei de Facebook.

Este căsătorită de aproape două decenii

Crina Abrudan și Gabi Popescu reprezintă unul dintre cele mai discrete cupluri de vedete din România. Deși se iubesc de aproape două decenii, aceștia sunt destul de scumpi la vedere. Fosta prezentatoare TV a vorbit pentru CANCAN.RO despre cum a reușit să își controleze nervii odată cu trecerea timpului, lucru care a ajuta-o enorm și în căsnicia cu Gabi.

”Cred că ne-a ajutat faptul că, în vremurile în care eu eram foarte vulcanică și foarte nervoasă, soțul meu era foarte calm și prefera să plece puțin de acasă, sa facă o plimbare jumătate de oră, o oră, până ma calmez. Nu a răspuns niciodată stărilor mele de agitație. Când erupea vulcanul, soțul meu era foarte calm. Nu am stat niciodată să fac o rețetă ca să fie bine, am lăsat lucrurile să vină de la sine. Devenim mai înțelepțib odată cu vârstă, mi-ar fi plăcut foarte tare ca la 30 de ani să am înțelepciunea pe care o am acum. Cât trâim, învățăm și evoluăm.”, a declarat Crina Abrudan pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE CONTINUAREA INTERVIULUI AICI: A fost marele secret, dar acum Crina Abrudan îl rupe! Ce se întâmplă în căsnicia cu Gabi Popescu? ”Prefera să plece puțin de acasă! S-a întâmplat să sparg și telefonul!”