A fost marele secret, dar acum Crina Abrudan îl rupe! Ce se întâmplă în căsnicia cu Gabi Popescu? ”Prefera să plece puțin de acasă! S-a întâmplat să sparg și telefonul!”

Crina Abrudan și Gabi Popescu se iubesc din 2008 și s-au căsătorit în 2017, însă, ca în orice mariaj, cei doi au avut parte și de momente tensionate. Chiar și așa, fosta prezentatoare TV și soțul ei au reușit să depășească obstacolele și să rămână împreună. CANCAN.RO a aflat de ce pleca Gabi Popescu de acasă, dar și cum a reușit Crina Abrudan să se tempereze odată cu trecerea anilor.

Crina Abrudan și Gabi Popescu reprezintă unul dintre cele mai discrete cupluri de vedete din România. Deși se iubesc de aproape două decenii, aceștia sunt destul de scumpi la vedere. Astăzi, fosta prezentatoare TV ne spune cum a reușit să își controleze nervii odată cu trecerea timpului, lucru care a ajuta-o enorm și în căsnicia cu Gabi.

”Cred că ne-a ajutat faptul că, în vremurile în care eu eram foarte vulcanică și foarte nervoasă, soțul meu era foarte calm și prefera să plece puțin de acasă, sa facă o plimbare jumătate de oră, o oră, până ma calmez. Nu a răspuns niciodată stărilor mele de agitație. Când erupea vulcanul, soțul meu era foarte calm. Nu am stat niciodată să fac o rețetă ca să fie bine, am lăsat lucrurile să vină de la sine. Devenim mai înțelepțib odată cu vârstă, mi-ar fi plăcut foarte tare ca la 30 de ani să am înțelepciunea pe care o am acum. Cât trâim, învățăm și evoluăm.

Consider că ceea ce s-a întâmplat cu mine în ultimii ani a fost o evoluție, că m-am schimbat, că am devenit mai calmă, reușesc să îmi controlez stările mai ușor, să nu mai răspund imediat ce m-a supărat ceva, să stau puțin și să filtrez informația. Pe vremuri, nu aveam înțelepciunea aceasta și, în momentul în care mă enerva ceva, erupea vulcanul și la revedere! M-am enervat de multe ori, s-a întâmplat să mai sparg și telefonul, dar nu cu intenție. S-a întâmplat să mai trântesc o ușă, tuturor ni se întâmplă”, declară Crina, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE NU A APĂRUT CRINA ABRUDAN LA TV, DUPĂ CE A PLECAT DE LA ANTENA 1: „NU ESTE CA ȘI CUM MI-AȘ FI DORIT EU”)

Are toate parolele soțului

Pe lângă faptul că acum nu se mai enervează cu atâta ușurință, Crina susține și că este o soție foarte relaxată. Deși are parolele soțului său, vedeta nu îi controlează niciodată telefonul.

”Soțul meu nu folosește rețelele de socializare, doar să vadă ce au postat alții. Contul de Facebook eu i l-am făcut când a plecat într-o deplasare, pentru a comunica, nu exista WhasApp-ul atunci, iar contul de Instagram i l-am făcut tot eu acum 4-5 ani, primele poze tot eu i le-am postat. El nu știe ce parole are și cred că nici eu nu mai știu. Nu am fost niciodată genul de cuplu care să verifice conturile de socializare. Cred că este și obositor să stai să verifici în fiecare zi”, adaugă vedeta.

(VEZI ȘI: CRINA ABRUDAN O FACE ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ, DE 20 DE ANI! DOAR LA SURVIVOR A LUAT O PAUZĂ)

Vedeta a descoperit elixirul frumuseții- botoxul

Așadar, Crina Abrudan pare că se simte mult mai bine pe interior decât o făcea în trecut, iar acest lucru se vede și pe exterior. Vedeta pare că a descoperit elixirul frumuseții. Mă rog, elixirul combinat cu puțin botox, ce-i drept, însă rezultatele sunt uimitoare! La câteva luni, fosta prezentatoare TV recunoaște că trece pragul domnului doctor estetician Morad Iancu, pentru a-și da un ”refresh” rapid. Chiar dacă este asumată în ceea ce privește intervențiile estetice și niciodată nu s-a ferit să admită că recurge la astfel de metode, Crina recunoaște că tot interiorul este esențial.

”Starea interioară contează cel mai mult, mai mult decât intervențiile estetice sau tratamentele oricum”, încheie Crina Abrudan, după ședința de botox, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.