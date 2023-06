Motivul pentru care nu a apărut Crina Abrudan la TV, după ce a plecat de la Antena 1: „Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu”

Crina (45 de ani) și-a depășit orice limită atunci când a acceptat propunerea de participa la Survivor România. Experiența pe care a avut-o în Republica Dominicană a propulsat-o în atenția publicului, după ce vreme de mulți ani a dispărut din lumina reflectoarelor. În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit că îi este dor de jobul de prezentatoare pe care îl avea în urmă cu ceva timp și chiar și-ar dori să revină la pupitrul știrilor.

Crina Abrudan a fost una dintre prezențele feminine cele mai cunoscute de la Antena 1. Multă vreme, Crina a prezentat știrile sportive de la Antena 1, însă a decis să se retragă în anul 2013. De atunci, fosta prezentatoare nu a mai avut apariții televizate și nici nu a mai primit oferte de proiecte care să o facă spună „da” din adâncul sufletului.

Anul acesta, fosta știristă a putut fi urmărită în cadrul show-ului Suvivor România, de la Pro TV. Chiar dacă nu a ajuns până în marea finală, Crina Abrudan este recunoscătoare pentru tot parcursul pe care l-a avut. Experiența i-a adus aminte și de anii de glorie pe care i-a avut când era în televiziune.

Crina Abrudan, despre posibilitatea întoarcerii în televiziune: „Nu știu să spun”

Fosta prezentatoare a mărturisit că în tot acest timp în care nu a mai lucrat în televiziune, încă se mai gândea la posibilitatea revenirii pe sticlă, însă nu a găsit niciun proiect pe gustul ei.

„Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu să renunț la televiziune. Nu știu să-ți spun, cred că nu s-a ivit un proiect care să fie pentru mine, nu a fost ceva reciproc de fiecare dată când am avut discuții și când am fost aproape de realizarea unui proiect. Nu e că nu mi-am dorit eu!

Probabil am fost într-o perioadă în care nici nu am atras lucrul ăsta în viața mea. Cumva îmi doream, dar poate în interiorul meu simțeam că ar fi mai bine să nu. Eu mi-aș fi dorit să rămân în televiziune!” a declarat Crina Abrudan la FRESH by UNICA.

