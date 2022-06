Cristi Boureanu, înșelat cu nașul de cununie! Vestea trădării a venit chiar de la amant

Cristi Boureanu (49 de ani) dă cărțile pe față! Parlamentarul a dezvăluit cum a aflat că soția sa, Irina, îl înșela cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu. Fostul ministru i-a dat vestea chiar la o cafea pe care a plătit-o tot deputatul trădat în amor.

La începutul anilor 2000, Cristi Boureanu s-a căsătorit cu Irina, iar naș le era chiar fostul ministru Sebastian Vlădescu. La doar trei ani mai târziu, cel doi aveau să divorțeze, după ce nașul i-a dezvăluit, la o cafea, că nevasta politicianului îi era amantă.

„M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat, eram așa, stăteam și după mi-a zis > I-am zis că >. M-am ridicat și am plecat. Pe drum m-am dus pe jos acasă. Am zis că nu are rost să mă urc la volan pentru că sunt nervos, m-am gândit ce am de făcut. M-am lăsat de cafea. Mi-am zis că cinci ani îmi iau o pauză de la cafea", a spus Cristi Boureanu în cadrul unui podcast.

Cristi Boureanu, despre infidelitatea fostei soții: „Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn”

Acum, la mulți ani distanță de la momentul în care a fost înșelat, deputatul i-a povestit lui Cătălin Măruță cum a fost înșelat de Irina. Cristi Boureanu spune că a simțit infidelitatea soției sale prin prisma certurilor nejustificate.

„Hai să spunem așa, de fiecare dată când, în spatele cortinei, relația începea să se destrame, eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. (…) Oamenii încep întotdeauna să se certe și nu știu de ce și toată logica spune >Unul dintre ei știe, în spate, de ce se întâmplă chestia asta", a dezvăluit Cristi Boureanu.