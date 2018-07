Cristi din Banat a ajuns după gratii: “Am furat prezervative dintr-o farmacie și două chestii electrice…”

Problemele nu-i dau pace lui Cristi din Banat! Controversatul artist a mărturisit într-un mesaj făcut public că a ajuns la închisoare, după ce a primit o condamnare de două săptămâni într-un oraș din Spania. În rândurile scrise pe Internet, el a spus și ce infracțiuni a comis, dar și cum e viața după gratii într-una dintre țările preferate de milioane de români.

Cristi din Banat a ajuns la închisoare

Potrivit declarațiilor lui Cristi din Banat, el a fost arestat pentru două săptămâni, după ce a furat prezervative, dar și alte obiecte dintr-o farmacie. Seara, îi era permis să iasă și să se plimbe prin parcul îngrădit.

“Trebuie să recunosc că am fost pe arest două săptămâni în Spania, fiindcă am furat prezervative dintr-o farmacie și două chesti electrice… doar că închisoarea de aici e modernă și nu duc lipsă de bărbați. Seara pot ieși prin parcul îngrădit, stau la stop, dar nu prea am loc de prostituate. Cu toate astea, vreau să vă spun că, pedeapsa e cu picioarele în tavan. Ce ziceți, e grea pedeapsa cu picioarele-n sus??”, a scris artistul pe pagina lui de Facebook.

Cristi din Banat face sex în grup într-un film pentru adulți

În cea mai recentă postare, cântărețul devenit celebru cu piesa “Ca o apă cristalină”, a dezvăluit și că urmează să joace într-un film porno, unde va face sex în grup. Filmările se pare că se vor întâmpla luna aceasta la Timișoara.

“Pentru cei care vreți să mă vedeți, pe data de 20 vin la Timișoara la un show mare. Voi sta doar două zile, îmi scrieți în privat… voi face sex în grup, din care fac un film porno, xxx… filmările se vor face într-un loc senzual, dar privat. De mult îmi doream să joc acest rol, visul e împlinit. Am scos un album de muzică pe piață, acum unul porno, după altul cu muzică și tot așa… nu știu în ce poziții să mă pun, voi ce ziceți, cum să mă pun, să fie poziția potrivită și pe gustul vostru… ce poziție????”, a mai dezvăluit Cristi din Banat pe celebra rețea de socializare.

Cristi din Banat și-a spart capul după ce a căzut de la aproape 20 de metri înălțime

La începutul lunii trecute, controversatul artist a ajuns în mâinile medicilor de urgență, după ce a făcut un pariu neobișnuit. El trebuia să urce pe o scară până la o terasă aflată la 20 de metri înălțime, însă a căzut și și-a spart capul. Doctorii au fost nevoiți să îi pună câteva copci ca să-i oprească sângerarea.

“Am vrut să demonstrez că e ușor să urc din stradă cu scara la terasă pe un pariu de 30 €. Înălțimea era de 20 de metri, dar nu am reusit. A venit ambulanta rapid, am picat și acum trebuie să fiu cusut puțin, voi v-ați risca pentru 30 €???”, a scris cântărețul pe contul său de Facebook.