Cristi Mitrea, întâlnire emoționantă cu fiul său. Micuțul David nu mai voia să plece de lângă tatăl său

De fiecare dată când vine în ţară cu băieţelul, Andreea Mantea se întâlneşte și cu tatăl copilului ei. Iar recent Cristi Mitrea a avut parte de o întâlnire extrem de emoționantă cu băiețelul său.

Înainte de a se întoarce în Turcia, acolo unde se filmează emisiunea "Puterea Dragostei", Andreea Mantea l-a dus pe băiețelul ei să-și vadă tăticul. Cei doi au petrecut clipe minunate împreună: au mers la frize, s-au uitat la televizor și s-au jucat cu papagalul.

Cristi Mitrea, a publicat pe Instagram o imagine în care micuțul David îl strânge de mână, nemaivrând să-i dea parcă drumul.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea se înțeleg de dragul copilului

Frumoasa brunetă a mărturisit că, deși inițial a decis ca fiul ei să crească doar cu ea, ulterior, și-a dat seama că micuțul David are nevoie și de prezența tatălui său, Cristi Mitrea. Prezentatoarea a mai spus că are o relație cât se poate de normală cu luptătorul de MMA, ba chiar că se înțeleg mult mai bine de dragul copilului lor.

“Eu sunt într-o astfel de situație în acest moment. Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinți.

În acest moment, avem o relație absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului și am ajuns să ne înțelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să conviețuiască așa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinții lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înțelegem așa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem așa? Viața e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a mărturisit Andreea Mantea, în urmă cu ceva timp.