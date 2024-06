Cristi Mitrea se eschivează și neagă acuzațiile de agresiune asupra Andreei Mantea! Detaliu de care s-a agățat pentru a scăpa basma curată: „E ușor să pozezi în victimă”

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea dezvăluia că relația pe care a avut-o cu Cristi Mitrea a fost una grea, marcată de violența domestică. Vedeta Kanal D susținea că a fost agresată de tatăl fiului său. Aceste acuzații i-au fost reamintite recent luptătorului de către Zanni. Câștigătorul Survivor All Stars l-a atacat pe Cristi Mitrea, iar acum acesta i-a dat replică și neagă tot. Cum s-a apărat bărbatul?

După ce a câștigat Survivor All Stars, Zanni a fost invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, acolo unde a avut un schimb de replici dur cu Cristi Mitrea. Printre altele, artistul a readus în prim plan acuzațiile de violență făcute de fosta parteneră a luptătorului. Ei bine, acum, Cristi Mitrea a oferit replică și neagă tot. Mai mult, acesta s-a agățat de un detaliu interesant pentru a-și susține nevinovăția.

După ce Zanni a adus în discuție trecutul tumultuos a lui Cristi Mitrea, Cătălin Măruță a vrut să îi ofere colegului său dreptul la replică. Așa că pentru a clarifica situația, soțul Andrei l-a întrebat pe luptător dacă au existat vreodată dovezi în acest sens și dacă el a avut vreo plângere la poliție pe numele său.

Fostul partener al Andreei Mantea a răspuns direct și a mărturisit că nu există nicio dovadă a presupuselor agresiuni, nicio filmare sau plângere la poliție. Mai mult, acesta a lăsat de înțeles că fosta parteneră s-ar fi victimizat, iar declarațiile făcute de aceasta nu ar fi reale.

„Nu, nu am avut, referitor la ce spunea copilul acesta (n.r. Zanni), și cu agresiunile nu, nu am primit nicio înregistrare cu mine fiind agresiv cu o femeio și nu am niciun raport de la poliție, în legătură cu asta. E ușor să pozezi în victimă în ziua de azi și lumea… vorbeam de victimele astea (n.r. din emisiune), la ce s-a întâmplat aici”, a fost răspunsul lui Cristi Mitrea.