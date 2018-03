Cristi Mitrea și Tudor Mihăiță au triumfat la Campionatul European de Jiu Jitsu

Cristi Mitrea și Tudor Mihăiță, fiul celebrului actor George Mihăiță, s-au numărat printre ocupanții podiumului de premiere de la Campionatul European de Jiu Jitsu desfășurat în capitala Italiei, Roma. (CITEȘTE ȘI: CRISTI MITREA FACE NUNTĂ? A FĂCUT ANUNŢUL ÎN DIRECT)

Celebrul luptător Cristi Mitrea s-a întors de la Roma cu două medalii. Fostul iubit al Andreei Mantea a câștigat medalia de argint la Openul Romei, categoria Kimono și medalia de aur la categoria No Gi. În schimb, fiul celebrului actor George Mihăiță, Tudor Mihăiță, a urcat pe prima treaptă a podiumului de la Openul Romei, câștigând medalia de aur la categoria Kimono. (CITEȘTE ȘI: SI-AU LASAT PRIETENII MASCA! GESTUL EXTREM FACUT DE CRISTI MITREA PENTRU..)

Cristi Mitrea implicat într-un scandal la Ferma Vedetelor

Din cauza faptului că Daniel Iordăchioaie a suferit o entorsă la piciorul drept, a izbucnit un adevărat scandal între doi dintre concurenții show-ului. Rona Hartner și Cristi Mitrea nu s-au mai putut abține și și-au aruncat cuvinte grele, ajungându-se chiar și la amenințări. “Adu lingura, Narcisa!. Lasă-mă în pace acum, te rog, te rog frumos. Eu zic să taci din gură! Bolnava satului e… (….). S-a răstit la mine: «taci din gură», «Taci, nebuna satului!». I-am zis: «Nebună e…» și am tăcut”, a spus Rona Hartner.(CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER ȘI CRISTI MITREA ȘI-AU ARUNCAT CUVINTE GRELE: “ÎȚI DAU UN PUMN ÎN CAP DE TE LINIȘTESC…“)

“Omul nu are nevoie de zgomot. Nu are nevoie de zgomot, femeie nebună. Nu are nevoie de zgomot, bolnava satului! Du-te de aici! (…). Hai zi, că-ți dau un pumn în cap de te liniștesc. Oprește-te, nebuna satului, e totul în regulă.”, a reacționat Cristi Mitrea. ( CITEȘTE ȘI: AU FĂCUT SEX LA „FERMA VEDETELOR” ȘI AU RECUNOSCUT!)