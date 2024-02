Cristi Tănase s-a împăcat cu Adina Maria, femeia care l-a ținut la ușă. Ce i-a transmis femeia, în public

După o serie de incidente neplăcute, Cristi Tănase are în sfârșit un motiv de bucurie. Fostul căpitan de la FCSB s-a împăcat cu soția sa, Adina Maria. Cu toate acestea, graviduța nu l-a iertat în totalitate și a ținut să-i transmită în public un mesaj surprinzător.

În urmă cu o săptămână, Cristi Tănase, fosta perlă a lui Gigi Becali a fost protagonistul unui incident stânjenitor. Fostul fotbalist a fost filmat în stare de ebrietate, în timp ce stătea pe jos în fața ușii. Avea în jurul lui picături de sânge, iar unul dintre dinți era pe jumătate spart.

Se pare că fostul fotbalist își aștepta soția în fața ușii. Cristi Tănase este de părere că nu a făcut nimic greșit, iar situația ar fi fost pe cât se poate de normală.

„Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția?”, a declarat în urmă cu o săptămână Cristi Tănase, potrivit la gsp.ro.