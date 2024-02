Cum a reacționat Cristi Tănase când a fost întrebat dacă se droghează. „Alo! M-auzi? Alo? Nu te aud”

Cristi Tănase a fost subiectul principal al ultimelor zile. Fostul fotbalist în vârstă de 36 de ani a fost surprins în ipostaze jenante. Fosta stea a lui Gigi Becali a fost filmată în stare de ebrietate, stând pe jos în fața unei uși, cu un dinte spart și pumnii umflați. Incidentul a stârnit numeroase speculații și toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat, de fapt.

După aproape două luni de când a ieșit pozitiv la un control drug test al Poliției din Pitești, care i-a adus un dosar penal, Cristi Tănase a fost surprins într-o ipostază jenantă. Fostul căpitan al formației roș-albastre a fost surprins în scara blocului într-o stare deplorabilă. Era în stare avansată de ebrietate, întins pe jos, fără un dinte și cu urme de sânge în jurul său.

„Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema?, am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?”, a mărturisit fostul stelist pentru gsp.ro.

Abia astăzi, „Dodel” a făcut primele declarații în scandalul în care este acuzat că s-a drogat. Întrebat de Horia Ivanovici de la Fanatik dacă a consumat vreodată droguri, fostul mijlocaș a negat zvonurile.

Iată cum a decurs conversația dintre Cristi Tănase și Horia Ivanovici:

„Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Te-ai drogat vreodată? Vreau s-o lămurim clar, să terminăm cu povestea asta”, a insistat jurnalistul.

„Vreau să te întreb bărbătește și direct, s-o aud din gura ta: Ai căzut în patima drogurilor? Te droghezi?”, a întrebat Horia Ivanovici.

Abia la a doua întrebare, Cristi Tănase a avut un răspuns halucinant. Fostul mijlocaș al FCSB-ului nu a știu cum să evite întrebarea, iar reacția acestuia l-a șocat până și pe Horia Ivanovici.

Cu toate acestea, moderatorul a încercat în mod repetat să reia dialogul cu „Dodel”. Din păcate, Horia Ivanovici a fost nevoitsă încheie apelul telefonic cu Cristi Tănase.

Chiar și invitatul din platou a fost luat prin surprindere de răspunsul fostului mijlocaș. Andrei Vochin, fostul redactor șef-adjunct al Gazetei Sporturilor, n-a putut să se abțină.

„În continuare sunt îngrijorat și în continuare spun că cel mai dificil lucru în situații de genul ăsta este acceptarea din partea celui care are o problemă. Aș vrea să nu aibă nicio problemă, dar mi-e teamă că există ceva la mijloc. Nu mă bazez pe imaginile astea, ci pe acea întâmplare cu Poliția. E posibil ca acest «dușman», hulit de toată lumea acum, cel care l-a filmat, ar putea să-i fi dat un semnal pentru îndreptarea lui.

Să înțeleagă, să fie îndrumat de prieteni și să meargă la un ajutor de specialitate. O să-i vină pe lume un copilaș. E incredibil de greu pentru iubita lui să știe că omul pe care îl iubește are o problemă de sănătate pe care nu o conștientizează și nu vrea s-o rezolve. E cel mai greu lucru. El vorbește despre dușmani și crede că toată lumea are ceva cu el. O parte dintre prietenii lui cred că vor să-i facă bine. Trebuie să conștientizeze că nu face ce trebuie pentru a avea o viață sănătoasă și liniștită în continuare”, a declarat Andrei Vochin.