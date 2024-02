Cristi Tănase a fost părăsit de Adina Maria? Soția fostului căpitan al Stelei ar fi hotărâtă să încheie relația din cauza problemelor cu alcoolul

Cristi Tănase, fostul star al lui Gigi Becali, trece prin momente cumplite. Fosta vedetă de la FCSB a fost surprinsă într-o ipostază mai mult decât rușinoasă. Fostul căpitan al Stelei a lăsat pe toată lumea cu gura căscată atunci când a fost filmat în stare de ebrietate. Se pare că cea mai afectată în această situație a fost Adina Maria, soția acestuia. Femeia s-ar fi săturat de comportamentul soțului ei și ar fi luat o decizie radicală.

Fostul căpitan al grupării roș-albastre a fost surprins în scara blocului într-o stare deplorabilă. Cristi Tănase se afla în fața unei uși, având un aspect bizar. Bărbatului îi lipsea un dinte și era acoperit de câțiva stropi de sânge. Imaginile i-au lăsat cu gura căscată de urmăritorii fostului star al Stelei.

Cu toate acestea, Cristi Tănase, a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt. Fostul fotbalist a dezvăluit că se afla în stare de ebrietate, iar dintele îi lipsea pentru că ar fi căzut. Fostul star al lui Gigi Becali a oprit speculațiile conform căruia ar fi fost victima unui atac.

Mai mult, fostul fotbalist a mărturisit că-și aștepta soția în fața ușii. Acesta este de părere că nu a făcut nimic greșit, iar situația ar fi fost pe cât se poate de normală.

„Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția?”, a declarat Cristi Tănase, conform jurnaliștilor de la gsp.ro.