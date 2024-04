Cristiano Bergodi a avut o criză de nervi la finalul meciului Rapid-Sepsi: „Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”

Cristiano Bergodi scandal de proporții la conferința de presă! După meciul de aseară, 15 aprilie, dintre Rapid și Sepsi (0-1), antrenorul italian a avut o criză de nervi. Bergodi a fost deranjat de întrebările puse de jurnaliști.

După o serie nefericită de înfrângeri în play-off-uri și sub presiunea scandărilor de demisie din partea fanilor, Cristiano Bergodi și-a pierdut calmul la conferința de presă de la finalul meciului. Antrenorul italian, de obicei cunoscut pentru temperamentul său liniștit, a fost de nerecunoscut în momentul în care a izbucnit în fața unui jurnalist care i-a adresat o întrebare aparent deranjantă.

Într-o stare agitată din cauza rezultatului dezamăgitor, a atmosferei tensionate și a presiunii simțite din partea fanilor și a conducerii clubului, Cristiano Bergodi a suferit o criză de nervi la conferința de presă. Cu ochii arzând de furie și cu un control pierdut total, Bergodi s-a angajat într-un schimb aprins de replici cu un jurnalist referitor la performanțele echipei Rapidului. A fost evident deranjat de insinuarea făcută de reporter cu privire la seria modestă de rezultate ale echipei, în anul 2023.

”În noiembrie și în decembrie ce s-a întâmplat?”, a fost întrebarea jurnalistului.

”În noiembrie și în decembrie am avut cei mai buni jucători accidentați. Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”, a răspuns nervos Bergodi.

”Dumneavoastră în ce lume trăiți?”, a răspuns jurnalistului care l-a enervat și mai tare pe antrenorul italian.

”Trebuie să ai respect! În ce lume trăiesc? Stai liniștit! După FCSB am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila. Am avut două luni în care n-am avut atacanți. Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei! Două luni am reușit cu Craiova și cu FCSB să câștigăm! Două luni au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers. Jucători foarte importanți. Și tot am rămas acolo sus. Și chiar dacă nu am câștigat!

Ce probleme de jucători am avut în noiembrie-decembrie? Cu Rrahmani, Petrila. Ce înseamnă că am câștigat cu Craiova și FCSB? Echipele trebuie să aibă anumite caracteristici. E greu când jucăm fără atacant, fără mijlocaș. Nu mă învață nimeni fotbal pe mine”, a început să țipe antrenorul Rapidului.