Cristiano Ronaldo dezvăluie cele mai importante sfaturi în materie de fitness

Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie și continuă să joace la un nivel înalt chiar dacă a trecut deja de 38 de ani. Secretul său este forma fizică extraordinară pe care o are, iar portughezul a dezvăluit câteva dintre elementele care l-au ajutat să se mențină astfel.

Fizicul lui Ronaldo a fost apreciat de toți experții, iar fotbalistul portughez este considerat un exemplu de urmat. Fost coleg cu Ronaldo la Sporting Lisabona, Marius Niculae a dezvăluit recent că portughezul era obsedat de forma fizică și obișnuia să facă abdomene chiar și noaptea.

Pe de altă parte, Ronaldo a dezvăluit care sunt 15 dintre elementele care îi pot ajuta pe toți oamenii să aibă un fizic ca al său. „Antrenează-ți mintea și corpul în același timp. Forța mentală este la fel de importantă precum cea fizică și te va ajuta să-ți îndeplinești obiectivele”, este primul sfat pe care portughezul l-a oferit către urmăritorii săi. Apoi, portughezul a pus accent pe disciplină. „Fii disciplinat! Rămâi motivat și foarte strict în tot ceea ce faci. Este bine să ai propria rutină personală”, a adăugat Ronaldo.

Fotbalistul lui Al-Nassr mai consideră că stabilirea unor obiective ajută enorm. „Stabilește-ți obiective, ele te vor ajuta să rămâi concentrat și să le îndeplinești”. Mai mult, Ronaldo este de părere că este indicat să te antrenezi alături de altcineva. „Este bine să faci asta cu un partener de antrenament pentru că te va ajuta să rămâi motivat, competitiv și să-ți forțezi limitele”.

De asemenea, fostul atacant de la Real Madrid mai mizează și pe o odihnă bună. „Somnul este foarte important ca să poți face un antrenament bun. Eu merg la culcare devreme și mă trezesc devreme, mai ales înainte de meciuri. Somnul ajută mușchii să se refacă, ceea ce este extrem de important”, a explicat Ronaldo, care a explicat și că încălzirea este foarte importantă: „Încălzirea este o formă bună pentru a preveni accidentările”.

Ronaldo recomandă combinarea exercițiilor

Al șaptelea sfat oferit de Cristiano are legătură cu combinarea exercițiilor. În opinia portughezului, e mai mult decât recomandat să faci acest lucru. „Combină exercițiile! Eu recomand cardio cu ridicarea greutăților. Astfel mă asigur că toate zonele corpului sunt solicitate de exercițiile pe care le fac. De asemenea, făcând asta vei căpăta mai multă forță și rezistență”, a comentat Ronaldo.

Și intensitatea este importantă în viziunea lui Ronaldo, care face o paralelă cu fotbalul. „La fotbal, noi facem sprinturi pe teren. Astfel avem o rezistență crescută. E bine să faci și tu la fel când te pregătești”, e sfatul lui Ronaldo. Portughezul este, totodată, un mare fan al sesiunilor de cardio și le recomandă celor care doresc un fizic de invidiat. „Sesiunile de cardio reprezintă cheia succesului când vine vorba despre rezistență și forță. Este indicat să faceți reprize de câte 30 de minute, apoi să crească durata, pe măsură ce organismul devine mai puternic”, a adăugat fotbalistul.

Continuând sfaturile oferite, Ronaldo a avut și un mesaj către cei care se plâng că nu au unde să se antreneze. „Efectuează exerciții oricând ai timp, oriunde ai loc. Poți să faci abdomene la tine în dormitor, dimineața sau seara, și e bine ca ele să devină o rutină”, a precizat Ronaldo.

El consideră că și alimentația este foarte importantă și nu trebuie ignorată oricât de mult sport ai face. „Un regim sportiv trebuie să fie combinat cu unul alimentar, cu o dietă potrivită. Dieta mea este bogată în proteine și în carbohidrați integrali, fructe, legume și evit alimentele bogate în zahăr”, a explicat fotbalistul, care apoi a vorbit și despre hidratare: „Trebuie să rămâi hidratat! Să bei apa este extrem de important. Eu evit alcoolul”. De fapt, Ronaldo mai afirmă că trebuie respectat și planul de mese zilnic. „Mănâncă în mod regulat. Pentru a avea un nivel de energie ridicat și să ai energie pentru un nivel de performanță ridicat al organismului tău”, a adăugat Ronaldo.

În ce privește rutina sa, Ronaldo spune că adoră să aibă muzică pe fundal când se antrenează. „Eu tot timpul mă asigur că am muzică bună atunci când mă antrenez. Te va ajuta să te relaxezi, să te motivezi și să dai tot ce ai mai bun. Îmi place să ascult hip-hop și reggaeton”, a explicat Ronaldo.

În încheiere, Ronaldo a afirmat că relaxarea este și ea foarte importantă. „Antrenamentul și reprizele solicitante sunt extrem de importante, dar un stil de viață relaxat, în general, te ajută să ajungi la cel mai bun nivel al tău, fizic și mental. Eu îmi petrec timpul alături de familie și prieteni, ceea ce mă relaxează și îmi conferă bună-dispoziție”, a încheiat Ronaldo.

Ronaldo joacă la un nivel înalt la 38 de ani

Sfaturile de mai sus îl ajută pe Ronaldo să joace la un nivel înalt chiar și la 38 de ani. El s-a transferat la Al-Nassr, unde este plătit cu 200 de milioane de dolari pe an. Mai mult, este în continuare un om de bază la echipa națională a Portugaliei, pentru care a marcat 122 de goluri în 198 de meciuri.

La nivel individual, Cristiano Ronaldo a câștigat Balonul de Aur de 5 ori în carieră, în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017.

