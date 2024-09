Cristina Ciobănașu a recunoscut! Care este problema cu care se confruntă ea și iubitul ei, Alexandru Mureșan. Iată ce spus!

Cristina Ciobănașu formează un cupu cu Alexandru Mureșan de 3 ani. Cei doi au dezvăluit recent că iau în considerare apariția unui copil. În ceea ce privește nunta, Cristina a spus că degetul este gol, „deocamdată”.

Acrița a dezvăluit care este problema pe care ea și Alexandru Mureșan o întâmpină și ce face pentru a încerca să o rezolve

Cristina Ciobănașu, despre problema cu care se confruntă

Prezentă la avanpremiera filmului “Beetlejuice Beetlejuice” actrița ” a povestit, pentru CIAO.RO, că suferința ei a început în perioada pandemiei și de atunci continuă să îi dea bătăi de cap aproximativ 2 luni – 2 luni și jumătate anual.

„Da, de câte ori mai sunt ocazii încercăm să ieșim împreună, dar, uite, spre exemplu, în seara asta, amândoi suntem distruși de alergia la ambrozie. Și el a fost toată ziua așa. Nu mă simt extraordinar, vorbesc pe nas și mă mănâncă toată fața și ochii și îmi vine să mă scarpin întruna.” ,a declarat Cristina Ciobănașu pentru Ciao

CITEȘTE ȘI: A fost cerută în căsătorie de două ori, dar CANCAN.RO a “prins-o” pe Cristina Ciobănașu în timpul flirtului. Cine i-a făcut marcaj strâns pe ringul de dans. “Nu știe că am om acasă”

Se tratează băbește

Cristina Ciobănașu a recunoscut că deși ar trebui să meargă la doctor, ea se tratează băbește, acasă. Această alergie le dă mari bătăi de cap ei și iubitului ei.

„În teorie da, iau un tratament, doar că ar trebui să mă duc la un medic specialist alergolog pentru asta. Iar ca să poți să faci asta, trebuie să te duci în lunile în care nu este activată alergia, ca să poți să-ți faci testele să vezi exact la ce ești alergic , pentru ce să iei tratament, cât de grav e, etc. Și pentru că eu nu am ajuns, mă tratez cam băbește ce să zic, nu e bine. Dar nu am reușit să ajung. Și acum când sunt liberă, când aș putea să-mi găsesc timp, acum s-a activat alergia. Am înțeles că există un antidot, un vaccin.” , a mai adăugat ea pentru sursa citată.

Degetul inelar este gol

Actrița și Alexandru Mureșan trăiesc o poveste de iubire ca în povești, dar mărturisesc că nu vor face curând pași spre altar. Întrebată de CIAO dacă a apărut vreun inel nou pe degetul ei inelar, Cristina Ciobănașu a răspuns:

„Nu. Deocamdată nu.”

NU RATA: Val de reacții negative la adresa Cristinei Ciobănașu, după nunta lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu. Ce îi reproșează fanii fostei iubite a actorului. „De asta v-ați despărțit”

Sursă foto: social media