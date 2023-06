Cristina Ciobănașu, mărturisiri surprinzătoare la doi ani de la despărțirea de Vlad Gherman: „Mă uit pe poze cu amintiri, ascult muzica noastră și plâng la volan”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri. Însă, în anul 2021, după 10 ani de relație, cei doi veneau cu un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere. Aceștia și-au anunțat despărțire, lăsându-i pe fani cu gura căscată. La momentul respectiv, după anunțul oficial, Cristina Ciobănașu a preferat să păstreze discreția și nu a vorbit despre sentimentele cea au încercat-o în acea perioadă. Abia acum artista și-a făcut curajul să vorbească deschis despre subiect.

Invitată în podcast-ul realizat de Radu Țibulcă, Cristina Ciobănașu și-a dat frâu liber sentimentelor și a vorbit despre ce a însemnat pentru ea despărțirea de Vlad Gherman, dar și cum a afectat-o. Atunci când separarea a fost anunțată toată lumea a știut că aceea care și-a dorit să pună punct relației a fost Cristina Ciobănașu. Mulți au judecat-o, însă artista a luat cea mai bună hotărâre pentru ea. Și chiar dacă a decis ca povestea de iubire cu Vlad Gherman să se termine, tot ea a fost cea care a ținut foarte mult să rămână în relații bune de prietenie după acest capitol.

Cei doi au crescut practic împreună, iar gândul că nu o să mai vorbească niciodată cu Vlad Ghreman nu i-a dat pace. Așa că a propus o despărțire pașnică și continuarea relației de prietenie. Aceste aspecte au fost destul de greu de digerat pentru fostul său iubit inițial, însă cu timpul cei doi au găsit o cale de mijloc, iar prietenia lor a continuat.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea.

Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc. Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim”, a declarat Cristina Ciobănașu.

„Am preferat să îmi duc suferința în liniște”

După despărțirea oficială, Vlad Gherman și-a arătat suferința în spațiul public și nu s-a sfiit să își expună sentimentele. Așa că fani au empatizat cu el, și au criticat-o pe ea. Însă, chiar dacă nu a arătat și Cristina Ciobănașu a suferit la rândul ei. Doar că actrița a preferat să se vindece departe de ochii curioșilor și să nu își lase durerea în lumina reflectoarelor.

Acum, vedeta a mărturisit că despărțirea a marcat-o și a trecut prin momente destul de grele. Fiecare zi devenise un chin, iar fiecare poză, fiecare melodie ascultată era un izvor nesecat, părea atunci, de tristețe.

„A fost dificil și să lucrăm împreună, pentru că fără să vrem mai erau reproșuri și înțepături. Mă bucur din suflet că a fost și el destul de puternic să intre în horă cu mine, eu îmi doream foarte mult să rămânem în relații bune, nu eram atât de absurdă încât să mă gândesc că o să rămânem prieteni la cataramă, că nu există. Îi mulțumesc foarte mult că a avut tăria să facă și el același lucru. El a fost mult mai dărâmat de despărțirea noastră decât mine și a și arătat-o mai mult. Eu am preferat să îmi duc suferința și etapa asta de despărțire în liniște, în propria carapace, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea de a-ți spăla rufele în public, dar nu asta era de fapt, că noi nu ne spălam rufele în public.