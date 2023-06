Cristina Ciobănașu, de la o fetiță din Botoșani, la fiica adoptivă a Ruxandrei Ion: „Eram un copil. Nu am realizat cu ce vine asta la pachet”

Pe data de 1 iunie 2023, Cristina Ciobănașu a fost invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, unde a povestit detalii neașteptate din viața sa. Celebra actriță a mărturisit inclusiv ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion și cum a reușit să ia o astfel de decizie când era doar o copilă de 12 ani. Puțini sunt cei care știu ce s-a întâmplat, de fapt, după Dansez pentru tine.

Cristina Ciobănașu este cunoscută în întreaga țară ca o actriță și cântăreață, după apariția sa în Pariu cu Viața, Fructul Oprit și Adela. Chiar dacă este în lumina reflectoarelor, puțini știu care este povestea din spatele vedetei de astăzi. Pe vremea când era doar o copilă de 12 ani, a fost unul dintre cele 8 cazuri pentru care concurenții și vedetele au dansat cu patos la Dansez pentru tine. După ce producția s-a încheiat, ea a fost observată de Ruxandra Ion, care a decis să-i schimbe viitorul.

„Mama telenovelelor” era cunoscută de tânăra artistă care îi urmărea, cu sufletul la gură, serialele, dar nu se aștepta ca ea să fie cea care o scoate din familia sa modestă din Botoșani îi îi dă șansa de a fi starul de astăzi.

„Am fost observată, la televizor, de către o doamnă pe nume Ruxandra Ion care, pe vremea aceea, era producător și directorul Acasă TV și producător al tuturor telenovelelor de la vremea aceea, românești. Atunci când m-a văzut, s-a înduioșat, i s-a părut foarte interesantă povestea mea. A vorbit cu familia, cu soțul și s-a decis că vrea să mă ajute”, a spus Cristina Ciobănașu în podacstul Vin de-o poveste.

Cum a ajuns Cristina Ciobănașu să fie adoptată de Ruxandra Ion

Producătoarea a văzut-o la TV pe copila cu atât de mult potențial, dar slabe șanse de reușită. A discutat cu familia și a decis să-i schimbe destinul. Astfel, a luat-o din familia modestă, a adus-o în București și a decis să o crească de parcă ar fi fost fiica sa. Astfel, Cristina Ciobănașu a ajuns să aibă două familii și o carieră de succes, dar cu prețul de a crește departe de oamenii dragi care au adus-o pe lume, din anul 2008.

„După ce am ieșit din concurs, am primit propunerea de a merge să mă văd cu o doamnă importantă. Nu știam cu cine. Țin minte conversația pe care am avut-o cu un domn despre care am aflat ulterior că avea ă fie fratele meu mai mare, vitreg, care m-a dus la studiouri să vorbesc cu doamna Ruxandra Ion. (…) M-am văzut cu doamna Ruxandra Ion, au fost două sau trei întâlniri și mi-a propus să vin să locuiesc la ea, să mă mut la București, să vin la o școală de muzică pentru că visul meu atunci era să fac muzică și nu aveam posibilități financiare să fac asta.

Ea s-a oferit să mă ajute cu tot ce însemna susținere pe partea financiară și pe zona emoțională. Ei mă luau în sânul familiei lor, să trăiesc în casa alor, cu familia lor. Eram un copil. Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet (…) M-am mutat la București în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam, care nu mă cunoșteau, care au ales să îmi facă un bine gratuit, care și-au asmat o mega-responsabilitate, să crească fiica altei familii și să ia deciziii pentu ea”, a spus actrița în podcastul Vin de-o poveste.