Cristina Cioran a făcut anunțul! Vedeta, mămică pentru a doua oară?!

Cristina Cioran şi-a dorit enorm să devină mamă, iar în urmă cu câteva luni dorinţa i-a fost îndeplinită. Vedeta a adus pe lume o minunăţie de fetiţă care i-a schimbat complet viaţa. Naşterea Emei a fost un moment frumos, dar în acelaşi timp şi greu pentru că mama sa a adus-o pe lume cu două luni mai devreme. Deşi a trecut prin momente dificile, fosta prezentatoare TV se gândeşte la al doilea copil.

Cristina Cioran nu poate uita atât de uşor cum au fost primele zile din viaţa fetiţei sale. Micuţa a stat internată într-un incubator săptămâni întregi, iar mama sa nu îi putea fi alături aşa cum îşi dorea. Din fericire, acum totul este bine, iar cele două sunt de nedespărţit.

Puțină lume știe faptul că partenrul Cristinei Cioran mai are un fiu dintr-o relație anterioară. Blondina şi Noel se înţeleg de minune, ba chiar fac o echipă bună în activităţile de familie. Tânărul are grijă de sora sa ori de câte ori este nevoie.

Astfel că blondina și iubitul ei chiar își mai doresc copii.

Ce spune Cristina Cioran despre al doilea copil: „Dacă ar fi să vină, să vină oricând!”

La aproape un an de când a venit Ema pe lume, Cristina Cioran abia așteaptă să devină mămică din nou.

Cei doi şi-au dorit să aibă o fetiţă, iar acum îşi trăiesc visul. Actriţa nu se teme de o a doua sarcină și chiar dacă a întâmpinat multe probleme cu prima, este convinsă că a doua sarcină va fi complet diferită.

„Noel o cunoaşte şi o iubeşte foarte mult. Dacă ar fi să vină, să vină oricând! (n.r. un alt copil) (…) Noi ne-am dorit fetiţă şi am ştiut că va fi fetiţă! Era clar, nu ştiu de ce… Are grijă de ea. E foarte prezent şi iubăreţ de felul lui. Când el se joacă pe playstation, se uită şi Ema la el. (n.r. Noel, fiul lui Alex). Ne-am dorit să fim părinţi relaxaţi şi, cumva, ne-a ieşit, nu intrăm uşor în panică, dar şi când intrăm… (…)

Dacă ai trecut o dată nu înseamnă că vei mai trece şi a doua oară prin acelaşi lucru. Eu nu gândesc aşa. Nu mi-aş face griji că s-ar mai putea întâmpla o dată. Eu am avut şi un fibrom uterin, care a crescut foarte mult în timpul sarcinii, deci exista un risc. (…) Nu am niciun regret. Cred cu tărie că toate vin la timpul lor”, a declarat Cristina Cioran pentru Ok Magazine.