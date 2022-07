Cristina Cioran, în lacrimi la TV! Vedeta, mărturisiri tulburătoare despre prima întâlnire cu fiica născută prematur

Viaţa Cristinei Cioran s-a schimbat radical de când a devenit mămică! În urmă cu un an, frumoasa blondină anunţa faptul că va aduce pe lume primul său copil. Bucuria pe care această veste i-a adus-o este de nedescris, însă pentru vedetă au urmat şi clipe mai puţin frumoase despre care nu a putut să vorbească până acum.

Cristina Cioran şi partenerul său erau nerăbdători să îşi ţină fiica în braţe. Nimic însă nu prevestea clipele cumplite care au venit imediat după naşaterea micuţei.

Se pare că blondina a făcut o toxiinfecție alimentară, care a făcut-o să nască mai devreme. A ajuns de urgență la spital, acolo unde a adus-o pe lume pe Ema. Imediat după naștere, medicii au luat-o pe micuță de lângă mama sa, care nu a apucat nici măcar să o privească.

Bebelușa, născută după șapte luni, a fost pusă într-un incubator, iar Cristina Cioran a văzut-o pentru prima dată abia când medicii i-au permis acest lucru.

În cadrul unui interviu, Cristina Cioran a povestit cu ochii în lacrimi despre experienţa traumatizantă prin care a trecut. Vedeta a dezvăluit inclusiv faptul că medicii rezervați în ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului său.

„La 24 de ore, după ce s-a născut, am putut să o văd. Am intrat în această cameră, erau vreo opt incubatoare. Nici nu puteam să pășesc în sala aia. Plângeam încontinuu. Nu știam unde să mă uit. Mi-era frică să mă uit. Mi-au arătat care era fetița, era atât de mititică, era plină de fire. Avea niște degetuțe transparente. Era ceva… ireal! Nu puteam să vorbesc. Nu știam dacă să zic ceva. Nu știam să întreb. Nu puteam să mă exprim în niciun fel”, a povestit Cristina Cioran la Ego.ro .

Cum l-a cunoscut Cristina Cioran pe actualul său partener

În prezent, Cristina Cioran (40 de ani) și Alexandru Dobrescu (33 de ani) sunt mai fericiți ca oricând. Actrița este ferm convinsă că și-a găsit sufletul pereche, pe care l-a întâlnit pentru prima oară la o petrecere, total întâmplător. Atunci s-a legat o relație aparte între ei.

“Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens. M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.