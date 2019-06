Cristina Cioran a fost la un pas de moarte! Declaraţia incredibilă a vedetei: „Nu mă puteam mişca“

Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze atunci când apare în public, în viața Cristinei Cioran nu au fost doar momente fericite. Prezentatoarea TV a povestit cum a fost la un pas de moarte.

Cristina Cioran vrea să tragă un semnal de alarmă în această perioadă când toată lumea se duce la mare. Vedeta și-a adus aminte de clipele de groază prin care a trecut atunci când era să se înece. Mai mult decât atât, Cristina Cioran a reușit să salveze viața unui tânăr care a trecut prin aceleași clipe de panică.

“Mi s-a întâmplat acelasi lucru, am avut aceleaşi trăiri când era să mă inec. Nu puteam striga, nu mă puteam mişca. Un om m-a observat. Îl fixam şi speram să înţeleagă că dacă nu mă ia de acolo o să mor. A înteles, m-a scos din apă exact cand simţeam că mă scufund.

Acum 9 ani, împreună cu prietenul meu, am salvat un tânăr care se îneca în linişte… am observat uitându-mă la el şi văzând cum mă fixa şi parcă îmi transmitea că moare… mi-am adus aminte că am fost în situatia asta! nu fii indiferent! Indiferenţa ucide! #indiferentaucide”, a scris Cristina Cioran.

Cristina Cioran se iubește cu Traian Văduva de mai mulți ani

Cristina Cioran s-a născut pe 24 iulie 1977 în Constanţa. Actriţa s-a făcut remarcată prin rolurile pe care le-a jucat în diferite filme sau piese de teatru, dar şi datorită apariţiilor în diferite proiecte de televiziune. Ea trăieşte de mai mulţi ani o frumoasă poveste de dragoste alături deTraian Văduva, instructor de scufundări la adâncimi foarte mari.

“E o relație mișto, cu tot felul de urcușuri și coborâșuri că na, nu suntem perfecți, dar într-un fel e mai bine așa. Decât să te prefaci o viață și când nu mai poți să o iei razna, mai bine o relație unde totul să fie foarte sincer și lucrurile care deranjează spuse pe nume”, a declarat Cristina Cioran într-un interviu mai vechi, relatează wowbiz.ro.