Cristina Cioran, detalii despre botezul fiicei sale. De ce a anulat evenimentul

Cristina Cioran a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu patru luni. De atunci viaţa blondinei s-a schimbat radical, iar alături de partenerul său este mai fericită ca niciodată. În cadrul unui interviu recent, vedeta a dat detalii despre botezul micuţei sale şi a povestit de ce a fost nevoită să anuleze evenimentul.

Cristina Cioran trecea în urmăă cu aproape patru luni prin momente extrem de grele, după ce a născut-o prematur pe fetiţa sa. Bebeluşul a petrecut mai bine de o luna de zile în spital, spre disperarea părinţilor ei care îşi doreau din tot susfletul ca acel coşmar prin care treceau să se termine cât mai repede. Din fericire la începutul lui septembrie familia s-a reunit.

Cristina Cioran, detalii despre botezul fiicei sale

Cristina Cioran a dezv[luit recent faptul că ea şi partenerul său rezervaseră chiar şi localul pentru marele eveniment din viaţa fiicei lor, însă s-au văzut nevoiți să anuleze totul, la sfârșitul lui octombrie din cauza noilo restricţii impuse de autorităţi.

Astfel, cei doi au decis ca petrecerea de botez şi creştinarea micuţei să aibă loc anul viitor.

„Inițial trebuia să o botezăm acum, în noiembrie, dar am anulat. Am vrea ca la petrecerea de botez să ne vedem și noi cu prietenii, voiam o petrecere mare. Dacă nu s-a putut acum, o vom face la anul, nu e grabă”, a mărturisit Cristina Cioran pentru impact.ro.

Cât despre naşii fetiţei lor, vedeta a dezvăluit faptul că aceştia nu sunt persoane publice, ci niște prieteni foarte buni. În acelaşi timp, fosta prezentatoarea a mărturisit că pentru ea în acest moment nu mai contează nimic în afara de fetiţa sa.

„Deocamdată mă concentrez la alte lucruri, la fetiță, nu mă gândesc la altceva. Nu sunt disperată să apar la TV, am alte priorități. Momentan sunt în concediu de maternitate”, a zis actrița.

„Voi sta acasă în concediu de maternitate, dar am și ceva proiecte, dar încă nu am reușit să mă adun. Am o propunere TV, dar nu e încă clar totul și nu vreau să iau o decizie pripită. Oricum, anul ăsta nu, ci poate de la anul”, a completat Cristina Cioran.

Sursă foto: Instagram