Cristina Cioran e deja istorie pentru Alex Dobrescu. Tatăl fiicei actriței, care în urmă cu doar câteva luni îi făcea acesteia declarații de dragoste emoționante prin intermediul CANCAN.RO, spune că nu mai vrea să audă de fosta sa iubită. Mai mult, acesta consideră că-n momentul de față el este el care se va bucura de statutul de vedetă. Mai ales că, în curând, va avea propriul său show, la TV.

Alex Dobrescu, tatăl fiicei Cristinei Cioran, a renunțat să mai umble după fosta iubită, pentru a forma din nou un cuplu. Bărbatul, care recent și-a incinerat mama și a moștenit de la aceasta o avere considerabilă, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că pentru el actrița e deja „istorie”.

„Cristina e deja istorie. Nu mai vreau să vorbesc despre ea. E femeia vieții mele, dar asta nu înseamnă că nu poate fi depășită. Pole-position-ul poate fi dobândit oricând de o altă pretendentă la tron”, a declarat Alexandru Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO .

„Acum eu sunt vedeta”

Mai mult, fostul iubit al actriței spune că în curând el va fi vedeta și o va detrona din acest punct de vedere și pe mama fiicei sale.

„Acum eu sunt vedeta. Voi avea, în curând un reality show, pentru demitizarea ipocriziei. Acesta va fi atât online, cât și pe TV. Nu pot sa însă mai multe amănunte în acest moment”, a adăugat acesta.

„Am tot cerut-o de-a lungul anilor”

Recent, fostul iubit al Cristinei Cioran ne-a mărturisea, în exclusivitate, că ar face orice să reînnoade idila cu mama fiicei sale.

„Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți.

Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”.

Total surprinsă de declarația lui Alex Dobrescu, reacția actriței a venit la scurt timp:

„Dacă m-ar fi iubit atât de mult, ar fi făcut ceva, un gest frumos, să se simtă, să se vadă. Mi-a adus flori? Mi-a făcut vreo surpriză? A făcut ceva? Nimic… E simplu și convenabil doar să spună asta”.

