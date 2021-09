Cristina Cioran, primele declarații după ce Ema a fost externată. Fetița ei a ajuns, într-un final, acasă: „Nu îmi pot lua ochii de la ea, sunt foarte foarte fericită!”

Cristina Cioran este mai bucuroasă ca niciodată pentru că, după luni bune, fetița ei a ajuns acasă: micuța Ema a fost externată! Vedeta a postat deja primele imagini cu minunea ei pe rețelele de socializare și ne-a recunoscut ulterior că Ema se simte bine.

Cristina Cioran a trăit clipe grele când fetița ei a venit prematur pe lume, însă de astăzi poate răsufla ușurată, pentru că Ema a fost externată și fetița ei a ajuns deja acasă. La scurt timp după revederea emoționantă, actrița a ținut să împărtășească noile vești și cu internauții care au susținut-o în ultima perioadă, așa că a postat un filmuleț pe rețelele de socializare. În mod evident, Ema este personajul principal.

Chiar dacă a decis să nu arate chipul fetiței sale, Cristina Cioran și-a filmat micuța în timp ce gângurește și ne dăm seama din reacțiile sale că abia acum s-a liniștit, după câteva luni dificile. „Acasă, în sfârșit”, a scris ea pe Instagram, ca mai apoi să ne spună, în exclusivitate, că este nu doar emoționată, ci și fericită peste măsură.

Cristina Cioran, primele declarații după ce fetița ei a ajuns acasă: „E superbă”

La scurt timp după ce vedeta a anunțat că micuța Ema a fost externată, Cristina Cioran ne-a povestit că le va rămâne recunoscătoare specialiștilor care i-au fost alături fetiței sale în ultimele câteva luni, pentru că datorită are un copil sănătos. De altfel, Cristina Cioran a precizat că niciodată nu și-ar fi închipuit cât de dură poate fi realitatea și ce implică nașterea prematură a unui bebeluș, dar internauții i-au fost alături la orice pas.

„Suntem bine! E superbă, nu îmi pot lua ochii de la ea. Sunt foarte foarte fricită. Datorez totul medicilor și personalului de la Spitalul Universitar, dar și celor de la Fundația Salvați copii, că au dotat maternitatea.

Nu am știut niciodată câte probleme sunt și ce întâmpini cu un copil prematur. Asociația luptă pentru îmbuătățirea legilor pentru prematuri. A fost o perioadă grea, dar, într-adevăr, m-au susținut mulți oameni. Sunt foarte emoționată, de tot (n.r. – ce se întâmplă)” , ne-a dezvăluit Cristina Cioran, în exclusivitate după ce fetița ei, Ema, a fost externată.

VEZI ȘI: Cristina Cioran, anunț important după ce a născut prematur. Ce se întâmplă în aceste momente cu fetiţa ei, Ema

Cristina Cioran a născut prematur, din cauza unei afecțiuni

Chiar dacă trebuia să nască în septembrie, Cristina Cioran și-a adus fetița pe lume prematur, în urmă cu doar câteva luni. Travaliul său ar fi fost declanșat de o toxiinfecție alimentară, iar micuța Ema a petrecut săptămâni bune în spital, după ce medicii au decis să o intubeze și să o monitorizeze îndeaproape, imediat după naștere.

„Am avut o entercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”, spunea actrița, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram