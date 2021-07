Cristina Cioran a trecut prin momente extrem de grele, după ce a născut înainte de termen. Fetița ei, Ema, s-a născut prematur și medicii au fost nevoiți să o interneze imediat și să fie intubată. Vedeta ar fi trebuit să nască în luna septembrie, însă viața ei a luat o întorsătură neașteptată.

În luna septembrie a acestui an, Cristina Cioran ar fi trebuit să aducă lume fetița. Însă, din cauza unei probleme de sănătate, aceasta a născut prematur. Micuța a fost internată imediat și intubată, Cristina Cioran trăind momente dramatice și o sperietură de zile mari. În prezent, micuța Ema se simte mult mai bine, iar starea sa de sănătate este stabilizată. Poate respira singură, iar următorul pas este ca aceasta să primească hrana prin biberon. Nu știe exact încă data la care micuța ei va fi externată, însă se află pe drumul cel bun!

„Sunt mai bine, deși pare ca s a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine”, a mărturisit în direct Cristina Cioran.

Cristina Cioran: ”Am crezut că nu o să supraviețuiască”

De asemenea, Cristina Cioran a mărturisit și care a fost motivul pentru care a fost nevoită să nască prematur. Aceasta a suferit o toxiinfecție care i-a declanșat, mai apoi, travaliul.

„Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”, a declarat aceasta.

Cristina Cioran a mai mărturisit că a fost la un pas să facă depresie, din cauza situației în care este implicată.

„Am noroc cu Alex. Stă foarte mult cu mine ca să nu pic în depresie. El este foarte pozitiv, ceea ce m-a ajutat enorm. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Nu știu ce aș fi făcut fără el”, a mai declarat Cristina Cioran.

sursă foto: arhivă CANCAN