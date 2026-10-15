Cristina Cioran, reacție după replica Valeriei Lungu! „Nu mă deranjează că nu mă cunoaște. Era micuță când apăream eu la televizor”

După ce Valerie Lungu a reacționat tranșant la criticile primite și a spus că nu știe cine este Cristina Cioran, actrița a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO dintr-o perspectivă mult mai calmă asupra întregii situații. Departe de a se arăta deranjată de declarația influenceriței, Cristina a explicat că experiența de viață a învățat-o să pună pe primul loc bunătatea, respectul și civilizația.

Cristina Cioran răspunde cu diplomație după ce Valerie Lungu a declarat că nu știe cine este! Fără să transforme schimbul de replici într-un război al declarațiilor, actrița a vorbit pentru CANCAN.RO despre caracter și adevărata valoarea a unui om, dar și despre motivația care a făcut-o pe influenceriță să fugă de sărăcie.

Cristina Cioran, mesaj cu subînțeles pentru Valerie Lungu: „Înainte de orice, trebuie să fii om”

Cristina Cioran a mărturisit pentru CANCAN.RO că nu este afectată de faptul că Valerie Lungu a spus că nu o cunoaște și a observat chiar o mică contradicție în această situație după ce influencerița îi comentase la postarea de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, actrița nu a ales să alimenteze disputa, ci a privit lucrurile cu detașare.

„Măi, să știi că ce am înțeles eu din viața asta și ce am învățat eu e că, înainte de orice, trebuie să fii om. Trebuie să fii bun, trebuie să fii pozitiv, trebuie să fii civilizat. Nu mă deranjează absolut deloc, că a zis Valerie, că nu mă cunoaște. E foarte curios că mi-a și comentat la primul comentariu pe care l-am făcut. Dar nicio problemă, eu o înțeleg. Era și foarte micuță când eu apăream destul de mult. Și să nu uităm că internetul nu-i ca la televizor. Și, ca să încheiem într-o notă cunoscută, dar suntem la televizor! Eu cred că, în principal, trebuie să zâmbim, trebuie să fim buni. Iar ea a demonstrat pe parcursul emisiunii că poate fi și un om excelent. Doar a zis și Mirela că este o fată extraordinară.”

Actrița a vorbit și despre una dintre declarațiile influenceriței din primele episoade ale competiției, când aceasta a mărturist că toată viața a fugit de sărăcie.

„Ea a zis o chestie foarte interesantă în primele episoade: „Nu vreau să fiu săracă, am fugit toată viața de sărăcie”. Eu știu mai multe fete din Republica Moldova care au trăit multe chestii foarte grele, care au vrut să scape de sărăcie și nu suportă să se mai întoarcă acolo. Și este o motivație pentru viață. Nu este ceva negativ, este o motivație. Faptul că ea a reușit să se exprime și să spună lucrurile astea, să recunoască treburile astea, este un punct în plus pentru ea, nu este în minus. E și o fată asumată. Dar e rea de gură.”

Cristina Cioran: „Valoarea nu ți-o dă numărul de urmăritori!”

Mai mult, Cristina a mai abordat un subiect legat de influența pe care popularitatea din mediul online o are asupra felului în care oamenii sunt percepuți. Aceasta a atras atenția că milioanele de urmăritori nu ar trebui confundate cu valoarea personală și nici cu respectul pe care fiecare om îl merită.

„Nu înseamnă că, dacă ea are milioane de urmăritori, este mai valoroasă decât mine, decât Mirela sau decât altcineva. Nu. Înseamnă că a fost într-un context prielnic ei. Valoarea nu ți-o dă numărul de urmăritori, dar asta e o chestie pe care cu toții o trăim și o învățăm acum din mers. Ce să facem… Trăim în lumea urmăritorilor, nu? Adică, caracterul se vede într-o emisiune gen Asia Express, chiar dacă are milioane de urmăritori.”

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