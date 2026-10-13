Cristina Cioran, pusă la colț de Valerie Lungu: „Cine este persoana asta? N-o cunosc”. Scandal exploziv între cele două vedete

Cristina Cioran, pusă la colț de Valerie Lungu: „Cine este persoana asta? N-o cunosc”. Scandal exploziv între cele două vedete
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Scandalul de la Asia Express se mută din fața camerelor direct în mediul online! Valerie Lungu a ajuns în centrul unui val de critici după ce a făcut echipă cu Mirela Vaida, iar imaginile cu cele două concurente au stârnit un val de reacții aprinse. Printre cei care au taxat atitudinea agresivă a influenceriței față de celebra prezentatoare TV s-a numărat și Cristina Cioran. Contactată de CANCAN.RO, Valerie a venit cu o replică tranșantă la adresa actriței.

Schimbul de parteneri de la Asia Express trebuia să fie doar o nouă provocare pe Drumul Mătăsii, însă pentru Mirela Vaida și Valerie Lungu aventura s-a transformat într-un test de răbdare. Cele două au avut parte de contre, replici acide și momente tensionate, iar imaginile în care influencerița a împins-o pe prezentatoare de la Acces Direct au aprins spiritele în mediul online.

Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursa foto: captură video Antena 1

Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursa foto: captură video Antena 1

Valerie Lungu: „Eu nu știu cine este această persoană!”

Reacțiile din afara competiției nu au întârziat să apară. Cristina Cioran a criticat public comportamentul creatoarei de conținut, după ce a văzut secvențele în care Valerie pare să o împingă pe Mirela Vaida. Actrița a mărturisit că o aprecia pe influenceriță pentru ambiția de care dăduse dovadă în concurs, însă imaginile respective au făcut-o să-și schimbe părerea și consideră că anumite gesturi depășesc limitele acceptabile.

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„Ați văzut emisiunea Asia express aseară dacă da, vreau să comentăm! Păi așa ceva ? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul că este ambițioasă că e dată naibii așa dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poți să fii atât de respingătoare mă gândeam că odată cu frumusețea vine și o relaxare vine și o ușurință în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… pe de altă parte această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali care iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate sa fie cât de bossie vrea, e totuși cineva! Pe când această piscoată…. Voi ce părere aveți???”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare. VEZI AICI

Iar când a venit momentul să răspundă acuzațiilor, Valerie Lungu nu a ales tocmai varianta diplomatică. Întrebată de CANCAN.RO cum comentează criticile primite din partea actriței Cristina Cioran, creatoarea de conținut a pus sub semnul întrebării notorietatea celei care a criticat-o.

„Eu nu știu cine este această persoană, deci nu vreau să comentez pentru ceva ce nu știu. Cine este Cristina Cioran, în primul rând? Tot internetul are opinie. Toți au opinii legate de ceva”, a declarat Valerie Lungu, pentru CANCAN.RO.

Cu alte cuvinte, în loc să intre în detalii despre momentul care a provocat atâtea discuții și să explice ce s-a întâmplat cu adevărat, chiar și pentru cei care nu au urmărit întregul episod, influencerița a preferat să conteste relevanța criticilor primite.

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