Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit oficial. De ce au luat cei doi decizia neașteptată

Încă de ieri, miercuri, 2 noiembrie, au apărut zvonuri cu privire la despărțirea Cristinei Cioran de Alex Dobrescu. La scurt timp, fosta prezentatoare TV a confirmat faptul că ea și tatăl fetiței sale nu mai formează un cuplu. Decizia a venit ca un șoc pentru fanii lor care se așteptau să îi vadă, în scurt timp, în fața altarului. Chiar pe 20 octombrie vedeta fusese cerută în căsătorie.

Povestea de dragoste dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu a avut un final fericit. Cei doi s-au despărțit, deși nimic nu prevestea acest moment. Totul părea că merge foarte bine în cuplu, mai ales că au reușit să depășească momentele de cumpănă, după nașterea micuței lor, ba, chiar aveau în plan să ducă relația la următorul nivel.

Cu toate acestea, ceva nu a funcționat, motiv pentru care au decis să o ia pe drumuri separate. Se pare că, neînțelegerile i-au făcut pe Cristina și Alex să pună punct relației.

„Am avut niște diferențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere, și, ne-am despărțit. Asta este, cam atât, nu e nimic spectaculos”, a spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran: „Prioritatea mea este Ema”

Întrebată dacă mai există cale de împăcare, fosta prezentatoare nu a dat un răspuns clar. În schimb, Cristina Cioran a explicat faptul că, pentru ea, micuța Ema este cea mai importantă în acest moment și nu vrea să își mai facă alte planuri.

„Nu știu, nu îmi fac planuri acum, prioritatea mea este Ema, așadar o las cum a picat. Nu e nimic spectaculos, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. O despărțire ca oricare alta”, a mai spus Cristina Cioran, la Antena Stars.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu

În urmă cu ceva timp, Cristina și Alex au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în cadrul căruia au vorbit despre cum s-au cunoscut. Aceştia au dezvăluit cum a început relația lor.

”Ne-am cunoscut la o petrecere de ziua cuiva, ne-am distrat… A fost fun. Pur şi simplu, am intrat în vorbă… Eu cred în întâlniri. Nimic nu este întâmplător şi orice întâlnire este foarte importantă. Nouă ne-a fost dat să ne întâlnim ca să ne facem fericiţi. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut foarte amuzant, ne-am lipit unul de altul, dar nu era nicio legătură sentimentală atunci, pe loc. După care ne-am reîntâlnit”, a detaliat Cristina Cioran.

Alex Dobrescu a completat: ”La Snagov, pe 8 august 2020… Au fost mai mulţi paşi, dar nu ştim care a fost primul”.

Mai mult, Alex Dobrescu a vorbit la momentul respectiv și despre nunta cu mama fetiței sale: ”Numai că noi suntem ca şi cum am fi deja căsătoriţi. Am tot cerut-o! Am în minte şi locaţie, şi tot, dar mai aşteptăm”.