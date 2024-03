Cristina Pucean l-a părăsit pe Bogdan de la Ploiești! A făcut anunțul în miez de noapte

Vești proaste pentru fanii cuplului Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești! Cei doi și-au spus, din nou, „adio”. Anunțul a fost făcut chiar de celebra dansatoare pe pagina sa de Instagram.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au fost unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din România. Au trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar, din nefericire, se pare că cei doi au ajuns să-și spună „adio” pentru a doua oară. În trecut, dansatoarea și manelistul au mai fost despărțiți, dar au reușit să se regăsească. Anunțul a fost făcut chiar de Cristina, în toiul nopții, printr-o postare pe InstaStory. Vestea i-a luat prin surprindere pe fani.

Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, mai ales că cei doi nu dădeau semne că relația dintre ei ar merge prost. De fiecare dată când se afișau la evenimente, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean păreau mai îndrăgostiți ca niciodată.

Momentan, niciuna dintre vedete nu a dezvăluit motivul pentru care s-au sperat. Cel mai probabil, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean își vor ține fanii la curent în legătură cu despărțirea, iar lucrurile vor ieși la iveală.

De asemenea, blondina și-a șters de pe Instagram toate pozele în care apărea alături de Bogdan de la Ploiești.

De-a lungul timpului, relația Cristinei Pucean și a lui Bogdan de la Ploiești a trecut peste mai multe obstacole. Cu toate acestea, chiar dacă au mai fost separați în trecut, cei doi s-au regăsit de fiecare dată.

În urmă cu mai bine de un an, cei doi au mai fost despărțiți, iar Cristina a ținut să lămurească situația. Dansatoarea a explicat cu subiect și predicat de ce ea și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit la acea vreme.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora! În primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, explica Cristina Pucean la acea vreme.