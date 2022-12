Bogdan de la Ploiești a dat cărțile pe față! Cum se apără artistul, după ce a fost acuzat de infidelitate + reacția acidă a Cristinei Pucean

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au trăit o frumoasă poveste de dragoste pe care au încercat, cât au putut să o țină departe de ochii curioșilor. Deși nu au recunoscut oficial niciodată că formează un cuplu, gesturile tandre pe care le făceau în public au demonstrat că cei doi au sentimente puternice unul față de celălalt. Doar că… lanțul de iubire s-a rupt, iar în urmă cu doar câteva zile aceștia au anunțat despărțirea. Primul a fost artistul, apoi celebra dansatoare a făcut unele completări. Acum însă, cântărețul și fosta parteneră vor să dea cărțile pe față și să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

Nimeni nu se aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean să fie implicați într-un asemenea scandal. Blondina a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care le povestește fanilor săi că a fost înșelată de celebrul artist. Mai mult decât atât, dansatoarea a pus alături de mesaj și două imagini cu fostul său iubit în compania altei domnișoare. Fanii au fost șocați, ba chiar unii dintre ei nu au vrut să creadă că aceste lucruri sunt adevărate, iar din acest motiv au apărut în continuare tot felul de zvonuri.

Astfel, Bogdan de la Ploiești a organizat un live pe pagina sa de Instagram pentru ca toți fanii lui să afle și partea sa de adevăr.

Bogdan de la Ploiești a dat cărțile pe față! Ce spune despre despărțirea de Cristina Pucean

„Sunt câteva lucruri de lămurit cu Cristina. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, vă spun sincer. De când am început relația asta, Cristina a crezut în stânga și în dreapta. Cineva mi-a făcut rău cu ce ați văzut și voi. Cu toate că ea nu are nicio dovadă clară… nu am băgat mielul în traistă. Să arunce cu piatră ăla care nu a greșit. Consider că relația noastră trebuia să meargă mai departe.

Acum îi dă mesaj surorii mele că ea nu mai vrea să intre live, că nu vrea să se facă de râs. Dar până acum ce a fost? Bătaie de joc. Până la urmă nu am făcut o mare greșeală. Nu îmi place să se arunce cu noroi în numele meu.

Dacă mă iubea cum spunea ea, nu trebuia să facă acele postări”, au fost primele declarații ale artistului.

Spiritele s-au încins în momentul în care pe live, alături de artist a intrat și Cristina Pucean. Celebra dansatoare nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa fostului său iubit, ba chiar l-a acuzat de lucruri destul de grave.

Cristina Pucean a mărurisit că a primit multe mesaje din partea fetelor, iar artistul ar fi înșelat-o de mai multe ori.

Bogdan de la Ploiești: Tu de la începutul relației, dacă vedeai un comentariu negativ doar de ăla te legai.

Cristina Pucean: Îmi scriu femeile tale că tu ești prea cuminte. Să îl luați fetelor că eu l-am lăsat, să vă spălați cu el pe cap.

Bogdan de la Ploiești: De unde știu eu că nu ai pus tu să se facă pozele alea?

Cristina Pucean: Cum adică eu atentez la fericirea mea? Eu am vrut să apară pozele alea? Vreau să vadă toată lumea ce jigodie ești! Ți-ai bătut joc de sufletul meu. Vreau să vadă toată lumea cum ești tu.

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, farsă pentru fanii lor

După ce au încheiat live-ul, cei doi au publicat pe paginile lor de socializare un link, iar fanii au putut afla într-un final adevărul, după atâtea zile de așteptare. Mai precis, cei doi au recunoscut că totul a fost doar o glumă, iar totul a fost făcut pentru a-i amuza pe oamenii care îi susțin și îi apreciază atât de mult.