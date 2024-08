Cristina Rotaru l-a făcut praf pe Andrei în ultimul bonfire de la Insula Iubirii: ”Ești bolnav mintal?!”

Sezonul 8 de la Insula iubirii a intrat în linie dreaptă. Numărătoarea inversă a început, iar miercuri, 28 august 2024, va avea loc marea finală. Experiența de 21 de zile din Thailanda va lua sfârșit pentru cele 5 cupluri venite în cel mai dur test al fidelității, însă, de departe, proba supremă se va desfășura în ultimul bonfire din show. Pusă în fața unor dovezi care nu mai au nevoie de nicio descriere, Cristina Rotaru nu a mai răbdat și l-a umilit pe Andrei Rotaru, încă soțul ei.

Mult a fost, puțin a mai rămas. Cristina și Andrei Rotaru au picat cel mai dur test al fidelității. Insula iubirii a scos la iveală comportamente nefirești, sentimente de mult uitate, și trăiri intense. Andrei a fost primul care a picat testul și a căzut în capcana ispitei Diandra.

Miercuri, 28 august, Andrei și Cristina se vor revedea în cadrul ultimului bonfire din show. Fiind o femeie rănită și înșelată, Cristina a fost fermă pe poziție și nu a lăsat nicio secundă garda jos și i-a spulberat lui Andrei orice fel de speranță de împăcare. Discuția dintre cei doi s-a viralizat în mediul online. NU RATA: Gestul care îl va înfuria pe Andrei! Ce a făcut Cristina cu verigheta de la cununie

Andrei: Da, sunt ok. Eu 10 ani ți-am cerut puțină afecțiune și iubire. Ție ți-au lipsit două săptămâni și gata”, a fost doar o parte din conversația pe care cei doi au avut-o la ultimul bonfire.

Cristina: Tu credeai că putem continua? Ești bolnav mintal sau ce ai? Ești ok?

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Cristina și Andrei Rotaru au plecat separat spre România. Trădată și cu sufletul în pioneze, fosta concurentă a încercat să treacă peste dezamăgirea provocată de soțul ei, însă întâmplările petrecute în cel mai dur test al fidelității nu îi dau pace nici acum. În cadrul unei postări pe Instagram, Cristina și-a informat comunitatea că -după ce se va termina perioada contractuală – va ieși public și va spune tot ceea ce s-a întâmplat între ea și fostul ei soț.

„Show-ul a fost filmat cu 5 luni în urmă, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, dar acum văd detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o luptă în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor.

Dar să știți că voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși’ dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam”, a transmis Cristina.