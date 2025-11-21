Cristina Rotaru și-a schimbat look-ul, inspirație anul 2015. Când arata mai bine: atunci sau acum?

Cristina Rotaru, cunoscută publicului din „Insula iubirii”, traversează din nou o perioadă în care simte nevoia să aducă un plus de prospețime imaginii sale. Iată ce schimbare de look a făcut!

Deși în ultimii ani nu a experimentat schimbări spectaculoase în ceea ce privește stilul personal, bruneta pare să fi revenit la una dintre transformările care i-au caracterizat evoluția încă din tinerețe. Recent, ea a decis să adopte din nou buclele afro, o coafură care o reprezintă și la care a apelat în momente-cheie ale vieții sale.

Cum arată Cristina acum

Pentru a marca această revenire la un look pe care îl îndrăgește, Cristina a distribuit imagini mai vechi, realizate în urmă cu aproximativ un deceniu. În fotografiile de atunci apărea cu același păr plin de volum, foarte creț, un stil care îi scotea în evidență trăsăturile și energia debordantă. În acea perioadă, prefera un aspect natural și nu optase încă pentru ajustări estetice precum acidul hialuronic, la care a renunțat recent, alegând să revină la expresivitatea naturală a buzelor.

Transformarea din prezent nu este prima de acest fel. Cristina a mai experimentat stilul afro și în urmă cu patru ani, semn că acest look nu este doar o încercare trecătoare, ci o parte autentică din felul în care se exprimă. Revenirea la aceste bucle pare să transmită și o stare de spirit: dorința de libertate, curaj și naturalețe. Cel puțin la nivel vizual, schimbarea îi oferă o prospețime aparte și sugerează că traversează o perioadă în care are nevoie să se reconecteze cu anumite părți din trecutul ei.

„Timpul trece, dar unele versiuni ale mele rămân la fel de curajoase – 2021, același Afro, aceeași energie”, a transmis Cristina Rotaru, pe Instagram.

În paralel cu aceste transformări personale, viața sentimentală a Cristinei este și ea într-o etapă de reconfigurare și consolidare. Ea și Andrei Rotaru, cu care publicul a făcut cunoștință încă de la „Mireasă pentru fiul meu”, au marcat recent un moment semnificativ: 12 ani de la începutul relației. Deși drumul lor nu a fost unul liniar, cei doi au fost căsătoriți timp de zece ani, au divorțat după experiența intensă din „Insula iubirii”, apoi s-au împăcat.

