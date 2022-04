Tare grăbită e Cristina Rus, ba câteodată și puțin cu capu-n nori! ”Chestii” importante era să piardă, în trafic, atunci când și-a neglijat portbagajul. L-a uitat deschis, dar a avut noroc. A ținut-o așa tot drumul până acasă, dar a scăpat basma curată! CANCAN.RO are imaginile, pe care vi le prezintă, în exclusivitate.

Cristina Rus nu pare în apele ei! Fosta componentă a trupei „Blondy” și soțul ei, milionarul Dragoș Bîlteanu, se aflau, nu demult, într-un proces în care jucau rolul intimatului, iar DIICOT era petentul (Vezi AICI detalii). Așa că gândurile poate îi mai zboară, cum e și firesc. Zilele trecute, a plecat cu mașina, dar a uitat să-și închidă portbagajul.

Și așa s-a plimbat cântăreața, pe strada plină de mașini, până a ajuns la destinație. Norocul i-a surâs, totuși, așa că nimic nu i-a ”scăpat” din bolidul pe care, de altfel, l-a dirijat cu dibăcie. Odată ajunsă acasă, Cristina avea să observe scăparea. S-a amuzat, probabil, a încuiat și s-a retras, promițându-și, cel mai probabil, că, tura viitoare, va fi mult mai atentă.

(CITEȘTE ȘI: CRISTINA RUS A BĂUT DOAR APĂ LA TERASĂ, CA SĂ POATĂ FI „ȘOFERUL” SOȚULUI)

Cristina Rus a aflat secretul tinereții

Cristina Rus urca treptele celebrității în anii ’90, atunci când forma trupa Blondy, alături de Andreea Bănică. Făceau furori cu melodiile pe care le cântau, dar și cu felul în care arătau. Anii au trecut, iar Cristina pare neschimbată. Secretul tinereții?

„80 la sută e cam din ce mănânci și 20 la sută din ce sport faci, ce activități fizice ai. Încerc să mănânc produse cât mai lichide, care să nu îngreuneze digestia, dar până la urmă suntem foarte diferiți și fiecare trebuie să vadă bioritmul natural, ce îi face bine.

(NU RATA: EU SUNT NEBUN? EȘTI PE CONTRASENS!” CRISTINA RUS, SCANDAL ÎN TRAFIC CU UN MOTOCICLIST! S-A LASAT CU CUVINTE GRELE)

Am observat alimentele care nu îmi fac bine, care mă umflă și ușor, ușor am încercat să le elimin. Eu am fost la nutriționist. Acum am 54 de kilograme. Nu am de gând să mai slăbesc. Mă simt foarte bine așa. Când eram în Blondy aveam 52 de kilograme”, a dezvăluit artista acum câțiva ani.

În 2009, Cristina Rus s-a căsătorit cu milionarul Dragoș Bîlteanu, apoi apăreau și minunile din viața lor, două fete și un băiat. Cu toate acestea, în viața Cristinei Rus au existat și momente mai puțin plăcute. Unul dintre acestea a fost cel în care partenerul ei a ajuns în spatele gratiilor pentru fraudă economică, perioadă în care artista și-a susținut, necondiționat, soțul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.