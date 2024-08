Cristina s-a împăcat cu Andrei, dar se va uita toată viaţa la tatuajul făcut cu Diandra. Cum a reacţionat când a aflat: „Sunt situaţii..”

Miercuri, 28 august 2024, a avut loc confruntarea finală dintre Cristina și Andrei Rotaru. Ultima ceremonie a focului de la Insula iubirii s-a lăsat cu emoții și trăiri intense. Cei doi soți au venit la cel mai dur test al fidelității să-și testeze căsnicia și propriile limite, iar la final au decis să pună punct relației și să plece separat din Thailanda.

După 10 ani de căsnicie, Cristina și Andrei Rotaru s-au supus celui mai dur test al fidelității. Au venit la Insula iubirii să-și testeze relația și să descopere care le sunt propriile limite. Ei bine, Andrei a picat testul din prima zi, atunci când s-a îndrăgostit de ispita Diandra. Timp de 21 de zile, cei doi au trăit o adevărată poveste de dragoste pe toată durata șederii lor în Thailanda. S-au comportat exact ca un cuplu, iar în ultimele zile din show au decis să plece din show cu o amintire: și-au făcut un tatuaj identic.

Ce spune Cristina despre tatuajul lui Andrei Rotaru

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Cristina și Andrei Rotaru au divorțat. A urmat o perioadă în care și-au acordat timp să proceseze suferința, să o accepte și într-un final să se împace cu gândul că nu mai formează un cuplu. În timpul unui live pe TikTok, Cristina a mărturisit că a urmat mai multe ședințe de terapie, ședințe care au făcut-o să conștientizeze cauzele din spatele comportamentului său rece, dar și motivele pentru care nu putea să-și exteriorizeze sentimentele față de Andrei – să-i ofere afecțiunea după care a tânjit timp de 10 ani.

Tot atunci, Cristina a fost întrebată de un utilizator ce părere are despre tatuajul lui Andrei – pe care îl are amintire din relația cu Diandra. Cu zâmbetul pe buze, bruneta a mărturisit că nu o deranjează faptul că partenerul ei are un tatuaj la fel cu cel al ispitei de care s-a îndrăgostit pe insulă și chiar poate înțelege faptul că totul a fost o chestie de moment, o decizie impulsivă.

”Ce spun despre tatuajul lui Andrei? Sunt situații de moment, impulsuri, decizii de moment pe care poate să le facă oricine la îndrăgosteală. Nu mă deranjează tatuajul cel mai mult. Nu îi caut scuze”, a spus Cristina.

În prezent, Cristina și Andrei Rotaru și-au mai acordat o șansă. Cei doi formează din nou un cuplu, iar relația lor pare să fie pe un drum bun. Așa cum au declarat chiar ei, experiența de la Insula iubirii a fost exact ceea ce au avut nevoie pentru a realiza cine sunt și ce își doresc de la viață. Au reușit să-și salveze relația chiar dacă nu au primit susținerea celor din jurul lor.