Adevăratul motiv pentru care Cristina Rotaru nu a rămas cu ispita Eric. Soția lui Andrei Rotaru a făcut terapie după Insula Iubirii

Cristina Rotaru a dat din casă, înainte de Finala Insula Iubirii. Concurenta show-ului filmat în Thailanda a vorbit pe șleau despre idila cu Eric, despre reacțiile dure ale mamei ei la adresa fostului ginere, dar și despre ședințele de terapie prin care a fost nevoită să treacă pentru a da uitării traumele suferite din cauza bărbatului cu care s-a iubit timp de 10 ani.

Cristina Rotaru a oferit detalii din viața ei, după încheierea filmărilor de la Insula Iubirii. În ziua Finalei emisiunii de la Antena 1, concurenta a vorbit pe larg despre idila cu Eric, dar și despre alte subiecte controversate la care urmăritorii ei și ai show-ului așteptau unele răspunsuri. Mama Cristinei n-a reacționat tocmai bine atunci când și-a văzut ginerele în astfel de ipostaze, cu altă femeie, iar postările ei din mediul online au fost dure. Tanța Blonda, așa cum e cunoscută pe internet, l-a criticat aspru pe Andrei Rotaru, iar Cristina a ținut să explice reacțiile mamei ei.

„Mama mea nu este de acord cu deciziile mele, mama mea este un om rănit, mama mea suferă dublu decât mine, vă pot spune cu mâna pe inimă”, a explicat concurenta de la Insula Iubirii.

Cât despre Eric, Cristina spune că nu este împreună cu el. A existat o scurtă idilă în timpul emisiunii, însă ea nu și-a dorit o relație după show.

A trecut prin momente foarte grele pe care nu le va uita prea curând. Cristina le-a dezvăluit tuturor, în mediul online, că a avut nevoie de terapie după încheierea filmărilor de la Insula Iubirii. Tânăra a trăit o adevărată dramă, pe care n-o va putea uita vreodată.

„Voi ați văzut anumite secvențe pe care eu nu le-am văzut în trecut, omul ăla m-a trădat, în cel mai cumplit mod posibil. De atunci au trecut 5 luni. Au fost promisiuni, jurăminte, terapie, ca să ajung să dau o șansă acelui om pentru că ați văzut că mai umblam cu el, ca să fiu în preajma lui.

Am conștientizat anumite lucruri, am pus în balanță ce am trăit un deceniu lângă el. (…) mi-am călcat pe principii, am făcut lucruri de care nu sunt neapărat mândră, nu pentru că mă simt vinovată, dar nu mă regăsesc în comportamentul pe care l-am arătat la Insulă neapărat”, a mai spus Cristina, într-un live pe TikTok.