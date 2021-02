Cristina Șișcanu și fiica sa, protagonistele unui moment inedit, la TV. Ce s-a întâmplat în timp ce făceau „curățenie” printre haine. FOTO

Cristina Șișcanu și fiica sa, Petra, au fost protagonistele unui moment emoționat și în același timp inedit, în cadrul ultimei ediții a emisiunii Mămici de pitici, cu lipici, de la Antena Stars, care a avut loc duminică seară.

Vedeta a decis că a venit vremea să ia la mână hainele fetiței din dressing, pentru că multe dintre ele nu îi mai veneau și cu această ocazie să o și implice pe Petra în activitățile casnice.

În timp ce selectau care haine îi mai vin și care nu, au găsit o căciuliță care i-a aparținut Cristinei, atunci când era de vârsta fetiței sale. Aceasta s-a bucurat enorm de acest moment și a întrebat-o pe micuță dacă știe a cui este căciulița.

Așa cum era de așteptat, Petra s-a prins imediat că obiectul vestimentar i-a aparținut Cristinei sale, care îl primise și ea, l a rândul ei, în dar de la mama ei, bunica fetiței.

Recunoaște că are mai mult decât îi trebuie

Totodată, Cristina Șișcanu recunoaște că Petra are mai multe haine decât are nevoie, dar acest lucru se întâmplă și pentru că fetița este în creștere. „Aici vreau doar să punem hainele de casă. Trebuie să alegem, ce nu e bun scoatem de aici, ce este bun lăsăm. La două luni deja trebuie alte haine, că este în creștere. Recunosc că are mai multe decât are nevoie. Și primește multe dintre ele”, a spus vedeta.

