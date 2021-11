Criticat de Becali, Budescu nu pleacă de la FCSB: „Vorbește pe la TV, dar n-avem ce face!”

Criticat zilele trecute de patronul Gigi Becali, mijlocașul Constantin Budescu, a declarat la finalul partidei pe care FCSB a câștigat-o cu FC Botoșani, scor 3-1 (0-1) că nu se pune problema în acest moment să plece de la gruparea „roș-albastră”.

„Critici? După, la câteva zile, a spus altceva. Vorbește pe la TV, dar n-avem ce face. Trebuie să ne vedem de treaba noastră și să facem cât mai multe puncte. Dânsul a fost la bază și am avut o cu totul și cu totul altă discuție. Era total opus față de cum îl vedeți dumneavoastră la TV. Am fost din nou rezervă, dar ce, e prima oară? E alegerea antrenorului, trebuie să ne vedem de treabă și la final să ne uităm la rezultate… Eu nu am spus că vreau să plec. Pot pleca în orice perioadă de transferuri, pentru că am această clauză. Dar vreau să rămân acum”, a declarat Constantin Budescu.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 2, cu 34 de puncte, la opt lungimi de liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, FC Botoșani a pierdut o poziție în clasament, fiind pe locul 5 cu 27 de puncte, gruparea locală fiind devansată la golaveraj de Rapid.

Program etapa 16 Liga 1

Academica Clinceni – Sepsi OSK 0-2

Chindia Târgoviște – Rapid 2-2

Farul – UTA Arad 0-0

„U” Craiova 1948 – CFR Cluj 0-2

FC Argeș – Universitatea Craiova 3-2

FCSB – FC Botoșani 3-1

Luni, 22 noiembrie

ora 17:30 CS Mioveni – Gaz Metan

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 16 14 0 2 25-8 42

2 FCSB 16 10 4 2 29-13 34

3 Universitatea Craiova 16 9 1 6 30-16 28

4 Rapid 16 7 6 3 21-14 27

5 FC Botoșani 16 7 6 3 15-14 27

6 Farul Constanța 16 7 4 5 18-9 25

7 UTA Arad 16 6 7 3 15-10 25

8 FC Voluntari 15 8 1 6 17-16 25

9 FC Argeș 16 7 3 6 16-12 24

10 Chindia Târgoviște 16 4 6 6 13-11 18

11 Sepsi OSK 16 3 8 5 17-17 17

12 Gaz Metan Mediaș 15 4 3 8 12-18 15

13 „U” Craiova 1948 16 3 5 8 11-17 14

14 CS Mioveni 15 3 4 8 9-23 13

15 Dinamo 15 2 2 11 12-36 8

16 Academica Clinceni 16 1 3 12 12-37 4