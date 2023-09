Criză de gelozie, după ce Lora a fost remarcată de un bărbat faimos. Cum a ratat cântăreața o șansă enormă

În urmă cu ani buni, Lora a avut ocazia de a cânta în deschiderea lui J. Balvin. Cu acest prilej a fost observată și de un faimos DJ internațional, Maxi Jazz. Artistul s-a îndrăgostit pe loc de vocea sa și i-a propus o colaborare. Ar fi putut avea parte de un succes răsunător pe plan internațional, dar iubitul gelos, de la vremea aceea, i-a stricat planurile.

Artista are o relație fericită cu Ionuț Ghenu de aproape un deceniu, dar înainte de a-și găsi liniștea, a avut alte relații nu chiar atât de fericite. Dat fiind faptul că nu avea parte de un partener care să o sprijine în realizarea obiectivelor sale, cariera ei a avut de suferit. Un moment care scoate în evidență această problemă a fost expus de către artistă pentru CANCAN.RO.

S-a trezit cu o criză de gelozie, în loc de o colaborare

În anul 2022, Lora a recunoscut pentru CANCAN.RO că a avut ocazia de a colabora cu Maxi Jazz, dar iubitul său a fost extrem de gelos, chiar dacă nu avea motive:

„Pentru că am avut un iubit gelos pe vremea aia și nu voia să înțeleagă că Maxi Jazz are o soție și că soția lui e pe scenă cu el și omul chiar m-a admirat foarte mult, a vrut foarte mult să plecăm acasă. Așa s-a stricat o posibilă colaborare”, a declarat Lora pentru CANCAN.RO, la Untold 2022.

Discretă din fire, artista nu a vrut să divulge identitatea iubitului cu care se afla atunci, dar datele sunt simple. În anul 2013, artista a cântat în deschiderea lui J. Balvin, atunci când l-a cunoscut și pe DJ-ul respectiv. La vremea aceea, era căsătorită cu Dan Badea.

Lora și Dan Badea au fost căsătoriți doi ani

Mariajul dintre comediantul de la Antena 1 și cântăreață s-a desfășurat în perioada 2012-2014. La ani de la despărțire, Lora a recunoscut că a trecut printr-un adevărat calvar din vina fostului partener. Susține că a fost abuzată fizic și verbal și că a suferit enorm.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresiunea verbală. În general, e bine să ai grijă cu bărbaţii agresivi. O altă limită a fost atunci când mi-a cerut să aleg între el şi muzică, ceea ce mi s-a părut extrem de nedrept. Cea mai mare minciună a fost atunci când a spus că-şi doreşte familie şi copii cu mine şi apoi mi-a spus că nu. A durut foarte tare!

Nu vă imaginaţi. Au fost limite peste care nu am putut să trec şi să mai iubesc omul ăla. Ultima dată când am suferit foarte tare, am urlat în pernă şi apoi m-am ascuns în baie, între toaletă şi perete şi am plâns. Dar mi-a făcut foarte bine, m-a ajutat foarte mult. Ne-am întâlnit şi ne-am salutat, dar acum dacă ne-am întâlni, eu nu l-aş saluta. Nu aş putea!”, a dezvăluit Lora la Antena Stars, în anul 2017.

