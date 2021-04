Croitoru își pune la zid jucătorii după un nou eșec cu FCSB: „Unii au rămas cu amintirea play-off-ului de anul trecut!”

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a digerat cu greu eșecul echipei sale în disputa de la Giurgiu cu FCSB, scor 2-1, duel contând pentru prima rundă a play-off-ului Ligii 1.

Pe „Marin Anastasovici”, „acasă” la „roș-albaștri”, moldovenii au condus la pauză prin reușita din minutul 37 semnată de macedoneanul Stefan Ashkovski care l-a învins pe Straton în urma unui contraatac, finalizând după o cursă de 60 de metri.

În al doilea mitan FCSB a profitat din plin de invitația la joc a elevilor lui Croitoru, restabilind egalitatea în minutul 66 prin Octavian Popescu, acesta învingându-l pe Eduard Pap cu un șut de la 17 metri. Patru minute mai târziu, FCSB avea să marcheze și golul victoriei, Ionuț Panțîru profitând de o gafă monumentală făcută de goalkeeperul botoșănenilor, 2-1 fiind și scorul final al confruntării.

La finalul partidei, Croitoru a taxat jocul elevilor săi din repriza secundă, afirmând că nu înțelege de ce aceștia s-au retras și au permis „roș-albaștrilor” să controleze jocul și să întoarcă rezultatul.

„Rămân cu multe semne de întrebare. Nu știu ce s-a întâmplat cu jucătorii mei după pauză. Ne-am retras inexplicabil. Am luat două goluri pe care numai eu pot să le iau, deci nu e ceva nou. Văd că unii încă au rămas cu amintirea play-off-ului de anul trecut. Am făcut o primă repriză foarte bună, dar a doua a fost execrabilă. Îmi pare rău că nu am reușit să iau punct sau puncte aici. Nu cred că am arătat ca o echipă care s-a dat la o parte. Atât s-a putut în această seară”, a declarat Marius Croitoru la finalul partidei cedată de elevii săi cu FCSB.

Rezultatele primei etape din play-off-ul Ligii 1

Universitatea – Sepsi OSK 0-0

CFR Cluj – Academica Clinceni 3-0

FCSB – FC Botoșani 2-1

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 36 pct.*

2 CFR Cluj – 35 pct.

3 Universitatea Craiova – 30 pct.

4 Sepsi OSK – 24 pct.*

5 Academica Clinceni – 22 pct.

6 FC Botoșani – 21 pct

*) beneficiază de rotunjirea punctelor