Cronica cârcotașilor împlinește 21 de ani. Ce comunicat a emis Prima TV

Cronica Cârcotașilor, cea mai longevivă emisiune de satiră din România, împlinește 21 de ani. “Ideea am avut-o pentru emisiunea de radio în 1997. La TV m-au chemat și mi-au arătat niște casete. A fost drum lung până am ajuns ca acolo. Dar am ajuns și sunt mândru de asta. Și da, mă așteptam ca, dacă era făcut bine, formatul ăsta să scrie istorie”, povestește Șerban Huidu.

Șerban Huidu: “Un ochi îmi plânge și unul îmi râde”

“Un ochi îmi plânge și unul îmi râde. Îmi plânge pentru că România îmi oferă subiecte zi de zi și celălalt îmi râde că încă pot face emisiunea asta. Când ea se va opri ochiul care plânge va râde și viceversa, din motive total diferite. Bănuiți voi care. Noi încă de la început am fost extensia publicului. Portavocea lui. Fără cârcotații vigilenți noi nu am găsi bâlbele și nici nu am putea face emisiunea. Practic, România e plină de carcotasi. Chiar si tu ești cârcotaș”, mai spune Șerban Huidu.

În cei 21 de ani, Cârcotaşii au parodiat sute de persoane precum Andreea Bigudescu, Sandra Efectiv Storcescu, Cherida, Mircea Radu Bre sau Gabi Strâmbeanu Firea. În ediția aniversară de miercuri, 14 aprilie, telespectatorii pot urmări un remember al aceștor ani de Cronica Cîrcotașilor, cea mai longevivă emisiune de satiră din România.

“La început a fost doar Șerban, apoi echipei i s-a alăturat Mihai Găinusă, un cameraman devenit celebru, Pustiu’, apoi un regizor cu greutate, Mistretu. De-a lungul anilor, ‘Top ruşinică’ sau ‘Vocea poporului’ au arătat personalitățile în nuditatea exprimării lor iar bebelusele au devenit un brand. În 21 de ani ‘Cronica Cârcotaşilor’ i-a taxat în egală măsură atât pe profesioniștii din televiziune cât și pe oamenii politici sau persoanele publice”, se mai notează în comunicat.