CTP, reacție dură după ce a citit scrisoarea Elenei Lasconi pentru Donald Trump: ”Lingușeală și ifose!”

Elena Lasconi a gafat-o destul de rău, potrivit lui Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a avut o reacție dură după ce a văzut scrisoarea pe care reprezentanta USR i-a trimis-o președintelui-ales al SUA, Donald Trump. CTP nu s-a putut abține și a comentat dur gestul Elenei Lasconi. Acesta a făcut analiză pe text și a tras concluziile.

După ce fiul viitorului președinte SUA, Donald Jr. Trump, a criticat decizia de anulare a alegerilor din România, Elena Lasconi a avut o reacție ce a surprins multă lume. Acesta a trimis o scrisoare către Donald Trump, în care îl laudă, în care spune că se aseamănă cu el și că interesele pe care le are pentru România sunt să păstreze relația de lungă durată a țării cu SUA.

Ei bine, scrisoarea lansată de Elena Lasconi către Donald Trump a provocat numeroase reacții și i-a adus acesteia multe critici. În rândul celor care au reacționat la mișcarea candidatei USR s-a înscris și Cristian Tudor Popescu, care nu a avut o reacție prea blândă.

Gazetarul nu a menajat-o pe Elena Lasconi și a taxat-o pentru fiecare cuvânt, subliniind greșelile pe care aceasta le-a făcut, din punctul lui de vedere.

„Scrisoarea Valerichii din Câmpulung către judele Americii. După declarația iresponsabilă cu privire la Hotărârea CCR de anulare a alegerilor, prin care a crezut că-și face bine sieși electoral, dar s-a aliniat poziției Kremlinului, dna Lasconi i-a scris lui Donald Trump. Scrisoarea este o combinație de lingușeală și ifose cum rar am văzut.

«You are a true leader of the people, just like me». Sunteți un adevărat conducător al poporului, exact ca mine. Adică, președintele ales al Statelor Unite reușește să se ridice la nivelul liderei Valerica din Câmpulung, care a ajuns în turul 2 în România.

«I am not the Soros candidate, I`m of the people, like you». Carevasăzică, nu doar tu ești ca mine, și eu sunt ca tine, nu sunt soroșistă, cum a zis băiatul matale”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina lui de Facebook.