Elena Lasconi, mesaj public pentru Donald Trump după anularea alegerilor: ”Sunteţi un adevărat lider al poporului, exact ca şi mine”

Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale din România, a făcut un gest neobișnuit prin trimiterea unei scrisori adresate președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump.

Într-o postare publicată pe platforma X, Lasconi a făcut publică scrisoarea în care exprimă nemulțumirea față de situația politică actuală din România, inclusiv anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională a României (CCR). Scrisoarea a fost redactată într-un ton personal, subliniind atât provocările interne și externe ale țării, cât și determinarea ei de a continua lupta politică.

Lasconi a atras atenția asupra vulnerabilității României în contextul geopolitic actual, făcând referire la influența rusească pe care o consideră încă prezentă și la slăbiciunile instituționale din țară. Ea și-a exprimat preocuparea față de fragilitatea statului român, susținând că acesta se confruntă cu amenințări atât din interior, cât și din exterior. Totodată, ea a subliniat importanța susținerii valorilor democratice și a libertății în fața presiunilor externe și a controverselor interne.

Candidata USR a menționat că nu se consideră asociată niciunei agende externe sau influențe străine, referindu-se indirect la speculațiile legate de presupusa implicare a lui George Soros în scena politică românească. Aceasta a răspuns, astfel, unor acuzații vehiculate de figuri publice, inclusiv de membri ai familiei lui Donald Trump, cu privire la anularea alegerilor din România, catalogată drept o mișcare influențată de forțe externe.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.

I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w

— Elena Lasconi (@ElenaLasconi) December 7, 2024