Cu ce notă a luat BAC-UL Yamato Zaharia? Luptătorul din RXF dă cărțile pe față, fix pe patinoar! ”Multă lume nu știe, de ce să mint?”

Yamato Zaharia este cunoscut acum pentru luptele sale din cușca de MMA, însă puțini știu că sportivul a jucat și hochei și a fost și la două facultăți! CANCAN.RO a aflat cu ce notă a absolvit bacalaureatul luptătorul din RXF! Nu este deloc mică!

Yamato Zaharia vorbește despre începuturile sale în lumea sportului, dar și despre cum a reușit să îmbine educația cu perfomanțele profesionale. Deși a debutat în acest domeniu încă de la vârsta de șase ani, luptătorul a știu mereu cum să balanseze lucrurile în favoarea sa astfel încât să nu neglijeze școala niciodată. Aflat la Patinoarul Allianz-Tiriac Arena, în timpul antrenemantelor de hochei pentru copii, sportivul a ținut să puncteze cât de important este acest aspect în viitorul fiecărui adolescent.

”De când m-am născut, tata m-a luat alături de el în sălile de sport. Primul meci a fost în 2022, când aveam șase ani. Dacă părinții m-ar fi dus la alt sport, cu siguranță aș fi urmat sportul respectiv. Tatăl meu nu a pus niciodată presiune pe mine sau pe frații mei, mereu ne-a lăsat să alegem ce ne dorim noi și ce ne face plăcere. Mai ales la o vârstă mică, cu cât pui presiune mai multă pe copil, cu atât nu o să-i placă. Performanța vine în timp, mai întâi să îi facă plăcere copillui, pentru că e bine pentru sănătatea lui. Este puțin greu să îmbini perfomanțele școlare cu cele sportive la început, până te obișnuiești.

Multă lume nu știe și mă percepe doar ca pe un bătăuș fără creier, însă eu am două facultăți. Am fost la UNEFS, am intrat al doilea cu bursă de performanță sportivă, după Larisa Iordache, ea a intrat prima, pentru că fusese la Olimpiadă și are medalii acolo. Între timp, mi-am da seama că nu este ceea ce îmi doresc și am făcut Facultatea Ecologică, Științe ale Comunicării și Management Financiar. Am și master. Am luat bacalaureatul cu 8 și ceva, am fost la filologie.

Mai erau și absențe, de ce să mint?! Dar nu am lăsat niciodată școala, pentru că este foarte importantă. Corpul se uzează în timp, așa că dacă nu ai făcut bani din sport suficienți, ce faci după?! Ai nevoie de o diplomă! Îi îndemn pe toți copiii să nu renunțe la școală oricât de pasionați ar fi de sport”, spune Yamato Zaharia, pentru CANCAN.RO.

Deși din exterior pare că Yamato a știu perfect cum să îmbine școala cu sportul, au existat și momente dificile de-a lungul carierei sale din MMA.

”Cel mai greu moment a fost când am fost furat de arbitri prima dată, a fost un eșec psihic am vrut să mă las de sport! Al doilea moment a fost cel de anul trecut, când mi-am fracturat degetul mare de la picior. Am avut o intervenție cu două șuruburi, n-am putut să merg, dar uite că acum intru iar în cușca RXF”, și-a amintit luptătorul.

Yamato a cochetat în trecut cu mai multe sporturi, dintre care și hocheiul, de care s-a lăsat rapid însă în detrimentul MMA-ului. Aflat pe Patinoarul Allianz-Tiriac Arena din Otopeni, antrenorul Dimache Ion a făcut câteva precizări cu privire la acest sport pentru copii și părinții interesați.

”Sportivii au câte 5-6 antrenamente pe săptămână, uneori mai fac și în weekend. Toate orele sunt suportate de către fundație. Inclusiv echipamentele sunt gratuite. Trebuie doar să avem prezența copiilor și să fie sănătoși. La început, copilul trebuie să vină la inițiere, să vedem dacă îi place. Dacă este așa, copilul poate ajunge în echipele de hochei susținute de Fudația Ion Țiriac. În momentul de față avem 10 ședinte gratuite. Copiii de 9, 13 și 15 ani sunt în Campionatul Național de Hochei, organizat de Federația Română de Hochei”, a explicat antrenorul de hochei Dimache Ion.

