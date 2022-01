Cu ce probleme de sănătate se confruntă Nea Mărin: „Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”

Nea Marin este unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti din România. Acesta a câştigat simpatia publicului datorită emisiunilor pe care le are de câţiva ani la Antena 1. Deşi apare mereu cu zâmbetul pe buze în faţa fanilor, acesta a povestit în urmă cu ceva timp faptul că se confruntă de multă vreme cu o problemă de sănătate pe care a moștenit-o de la mama sa.

Nea Mărin este un personaj iubit de vedetele cu care lucrează. Deşi este foarte energic pe platourile de filmare, puţini sunt cei care ştiu faptul că acesta se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

În momentul în care acesta filma ”Poftiți pe la noi”, coregraful de muzică populară povestea că este foarte bolnav.

”Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”

La vremea respectivă, una dintre vedetele care participau la emisiune era Bianca Drăgușanu. Blondina îi mărturisea lui Nea Mărin că are dureri mari de gât, însă acesta nu s-a lăsat impresionat. Mai mult, replica lui i-a lăsat pe colegi fără cuvinte.

„Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a spus Nea Mărin la acea vreme.

Cu ce problema de sănătate se confruntă Nea Marin

Nea Mărin a descoperit că problema e în zona laringelui și a faringelui, drept urmare, nu a avut voie să vorbească șapte zile.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani”, a dezvăluit la acel moment artistul.

În acelaşi timp, acesta a fost nevoit să respecte un regim alimentar impus de medici şi nu a mâncat carne de porc timp de 18 ani.

”Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, povestea Nea Mărin.

Sursă foto: Arhivă Cancan