Cu ce probleme s-a confruntat cea mai sexy femeie din lume: „Au fost zile cu emoții puternice”

Cea mai sexy femeie din lume a avut parte de multe probleme din cauza distincției pe care a primit-o. Jucătoarea de golf a fost atacată în nenumărate rânduri de persoane necunoscute. Priviți cum a reușit să rezolve această situație vedeta internațională.

Una dintre cele mai bune jucătoare de golf din lume a primit în urmă cu puțin timp una dintre cele mai așteptate distincții ale anului. Vedeta a fost numită „Cea mai sexy femeie din lume” de către publicația Maxim.

VEZI ȘI: FOTO! EA A FOST DECLARATĂ CEA MAI SEXY FEMEIE DIN LUME! CUM ARATĂ TÂNĂRA DE NUMAI 25 DE ANI

Cea mai sexy femeie din lume a avut probleme cu oamenii din jur

Paige Spiranac (29 de ani) este cea care a primit titlul de „Cea mai sexy femeie din lume” în urmă cu două săptămâni. Vedeta a devenit cunoscută datorită talentului său uriaș în lumea golfului, unde s-a considerat că doar bărbații ar putea face performanță. După ce a anunțat că a primit acest premiu din partea publicației Maxim, Paige a primit o mulțime de critici din partea oamenilor care o urmăreau.

„Au fost suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional. Lumea nu te pregătește pentru oamenii care-ți spun de ce nu meriți să fii numită cea mai sexy femeie din lume după ce primești un astfel de premiu. Nici eu nu cred că meritam. Cum să fiu numită eu când există Angelina Jolie în lumea asta? Așa că eram oricum nesigură pe mine, dar apoi mai vin și alte mii de oameni care-ți spun ‘ești grasă, ești urâtă, ești asta, ești cealaltă’. Ce poți să mai spui? Au fost zile cu emoții puternice. Am vrut ca premiul să mă entuziasmeze, însă e greu cu astfel de stări. Oamenii mă întrebau de ce nu postez despre US Open și eu mă gândeam că pur și simplu nu pot intra pe rețelele sociale în această perioadă”, a declarat Paige Spiranac, potrivit The Sun.

CITEȘTE ȘI: A FOST DESEMNATĂ CEA MAI SEXY FEMEIE DIN LUME! VEZI CE ACTRITĂ CELEBRĂ A OBTINUT ACEST TITLU SI CINE OCUPĂ LOCUL DOI

Paige Spiranac, viața de după golful profesionist

În prezent, Paige nu mai joacă golf la un nivel atât de avansat, ci pur și simplu se relaxează uneori alături de prieteni. Ultima dată când a mai participat la un turneu atât de important a fost în 2016, însă de atunci a făcut tot posibilul pentru a obține bani din alte afaceri. Datorită renumelui său internațional, Paige Spiranac a reușit să își creeze un brand cu care a obținut o avere de peste 3 milioane de dolari.