Cu ce probleme s-a confruntat Gabriela Prisăcariu, după ce a născut. Abia acum și-a făcut curaj să vorbească

Gabriela Prisăcariu (30 de ani) a trecut prin multe schimbări de când a devenit mămică. În sarcină, frumoasa blondină nu a avut deloc probleme, însă acestea au început să apară, după ce fiul său a venit pe lume. Iată cu ce probleme grave s-a confruntat partenera lui Dani Oțil (42 de ani) și cum a reușit să treacă peste ele.

De când a început o relație cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu este mult mai activă în mediul online. Până acum nu a fost obișnuită să vorbească despre problemele sale cu cei care o urmăresc, însă recent și-a făcut curaj și a dezbătut o situație cu care s-a confruntat imediat după nașterea micuțului Tiago.

Sarcina blondinei a decurs normal, fără probleme, dar în timp, situația s-a schimbat. Mai exact, soția lui Dani Oțil a povestit recent, pe rețelele de socializare, că la un moment dat a crezut că o să chelească, din cauza faptului că îi cădea mult păr.

„După ce am născut, cam la 4 luni după ce am născut, a început să îmi cadă părul foarte rău, dar extrem de rău.

Credeam că o să chelesc. Pe urmă am avut și COVID-19. Nu știu dacă are legătură. Am auzit că și de la COVID-19 îți cade părul. Ideea este că era ceva rău. Am încercat tot ce se poate.”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu, pe pagina sa de Instagram.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu la un pas de „divorț”

Atât Dani Oţil cât şi soţia sa, Gabriela, au un program destul de încărcat, iar momentele în doi sunt aproape inexistente. În urmă cu câteva săptămâni, cei doi au profitat de câteva ore pe care le aveau libere şi s-au relaxat împreună la un serial. Ziua părea perfectă, însă în doar câteva minute situaţia a luat o întorsătură neaşteptată.

Dani Oțil le-a povestit telespectatorilor cum a reușit să își supere soția, ba chiar să ajungă la un pas de „divorţ”.

„Am fost la un pas de divorț aseară, gândire de femeie. M-am pus cu soția în pat, că așa e duminica și ne-am uitat la serial. Serialul pleacă de la o poveste care a circulat pe internet: Cum ar fi dacă un avion ar decola astăzi și ar ateriza peste 5 ani din cauza unei energii. Bineînțeles, după cinci ani de zile unii erau căsătoriți cu alții, cât să stai?

Atât mi-a trebuit să deschid subiectul. Am întrebat-o și eu pe soție dacă s-ar căsători cu altul dacă aș dispărea și dacă da, peste cât timp. Și ea a zis: Firește nu, Dani, toată viața aș rămâne agățată. Iar când m-a întrebat ea, eu i-am spus adevărul (…). Nu mai răspundeți la întrebări capcană în pat cu soția.”, a spus Dani Oțil, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.