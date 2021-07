Cu ce probleme se confruntă Cristina Cioran pe ultima sută de metri cu sarcina: ”Nu știu dacă o să mă descurc”

Cristina Cioran va deveni mămică pentru prima dată și abia așteaptă să-și strângă bebelușul la piept. Însă, pe ultima sută de metri, vedeta se confruntă cu niște probleme.

În luna septembrie, Cristina Cioran va aduce pe lume o fetiță, căreia îi va pune numele ”Ema”. Vedeta le-a dezvăluit fanilor că sarcina ei decurge normal și că bebelușul este bine. În schimb, simptomele de graviduță îi dau ceva bătăi de cap.

Cristina Cioran a decis să nască prin cezariană, însă îi e teamă de perioada care va urma. Pe parcursul sarcinii, fosta prezentatoare TV s-a confruntat cu un amalgam de emoții și stări de irascibilitate.

”Fac cezariană, pentru că am un fibrom. Doamna doctor mă sună zilnic. Dar eu sunt foarte emotivă, irascibilă în perioada asta. Mă frământă, pentru că nu știu dacă o să mă descurc cu plânsetele copilului. Mă simt ca un butoiaș care se rostogolește. Mi s-au umflat și picioarele de câteva zile.

Mi-am făcut toate poftele de la care mă abțineam. O să mă abțin după de la mâncare. Până acum totul evoluează perfect, totul e în parametrii. Am fost și la mare. Noul Năvodari e superb, am stat și la soare”, a mărturisit Cristina Cioran într-o emisiunea TV.

Și-au dorit enorm să devină părinți

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, sunt împreună de aproximativ opt luni. Cei doi și-au dorit enorm de mult să devină părinți și iată că visul lor s-a îndeplinit.

”Ne doream foarte mult dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar dacă stau o oră- două întinsă îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic.

Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”, a declarat Cristina Cioran la Xtra Night Show.